Французский транспортный гигант планирует развивать сеть поставщиков в Украине

Французская компания Alstom, один из мировых лидеров по производству железнодорожного подвижного состава, намерена увеличить количество своих поставщиков для поддержки проектов на некоторых заводах в Европе, особенно в польском Катовице.

Об этом говорится в пресс-релизе компании.

В частности, Alstom отобрал около 50 украинских поставщиков, работающих в железнодорожной промышленности, в качестве своих потенциальных партнеров.

Они производят металлоизделия, трубы, кабели, сварные детали, моторы, батареи, окна, сиденья и другие компоненты для интерьера.

Отметим, что на сегодня Alstom сотрудничает с 16 тыс. поставщиков во всем мире, более 55% из них находятся в Европе.

В пресс-службе подчеркивают, что включение украинских поставщиков в их число станет еще одним шагом к укреплению сотрудничества компании с Украиной.

Напомним, что компания 1 июля этого года открыла свое представительство в Киеве.

Alstom - один из мировых лидеров (вместе с Siemens и Bombardier) в производстве энергетического оборудования и железнодорожного транспорта. Выручка компании в 2016-2017 фингоду составила €7,3 млрд. Alstom работает в более чем 60 странах, численность ее персонала превышает 32,8 тыс. человек.