Французский транспортный гигант открыл представительство в Украине

Французская Alstom, один из мировых лидеров по производству железнодорожного подвижного состава, с 1 июля открыла свое представительство в Киеве.

Об этом сообщили в компании, передает профильный портал ЦТС.

"Компания Alstom рада выйти на украинский рынок. Мы стремимся развивать деятельность в Украине и выстраивать партнерские отношения с местной промышленностью на благо экономического развития Украины", - сообщил Жан-Лука Эрбаччи, старший вице-президент компании Alstom в Европе.

Представителем компании, ответственным за продажи и развитие бизнеса в Украине, стал Вадим Павленко, который будет находиться в подчинении директора Alstom по продажам и развитию бизнеса в Польше и Украине.

Павленко имеет 13-летний опыт работы в сфере национальных и международных продаж и развития бизнеса в железнодорожной области в Украине. С 2005 года он работал на Крюковском вагоностроительномй заводе, где начал свою деятельность в качестве младшего инженера по продажам и вырос до начальника отдела экспортных продаж и начальника отдела развития перспективных рынков. Данные должности он занимал с 2011 по 2018 год.

Решении об открытии киевского офиса Alstom было принято по результатам поездки французской делегации в Киев весной нынешнего года.

Alstom - один из мировых лидеров (наряду с Siemens и Bombardier) в производстве энергетического оборудования и железнодорожного транспорта. Выручка компании в 2016-2017 фингодах составила €7,3 млрд. Alstom работает в более чем 60 странах, численность ее персонала превышает 32,8 тыс. человек.