Французский транспортный гигант откроет представительство в Украине

Пелль не рассказал, кто именно будет представителем компании в Украине

Французская компания-производитель подвижного состава и инфраструктуры Alstom планирует в течение нескольких месяцев открыть представительство в Украине, в частности офис в Киеве.

Об этом сообщил управляющий директор кластера Западной и Центральной Азии в Alstom Бернард Пелль агентству Интерфакс-Украина.

"Мы уже нашли человека, который будет представлять интересы Alstom в Украине и заниматься развитием бизнеса для нас. Этот человек также будет отвечать за открытие нашего офиса в Киеве", - заявил он.

Пелль также уточнил, что Alston планирует открыть офис в Киеве уже в ближайшие месяцы, отметив, что не может назвать точную дату, поскольку многое зависит от административной работы в Украине, с которой в компании "не очень знакомы".

Пелль не рассказал, кто именно будет представителем компании в Украине, однако уточнив, что тот уже выбран.

Alstom - один из мировых лидеров (наряду с Siemens и Bombardier) в производстве энергетического оборудования и железнодорожного транспорта. Выручка компании в 2016-2017 фингодах составила €7,3 млрд. Alstom работает более чем в 60 странах, численность ее персонала превышает 32,8 тыс. человек.