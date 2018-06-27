Французский производитель подвижного состава задумался о сотрудничестве с Укрзализныцей

Французская компания-производитель подвижного состава и инфраструктуры Alston заинтересована в сотрудничестве с Укрзализныцей.

Об этом заявил управляющий директор кластера Западной и Центральной Азии в Alstom Бернард Пелль, передает Интерфакс-Украина.

"Мы недавно провели переговоры с Укрзализныцей, по их словам, в ближайшие 5 лет им понадобится около 210 локомотивов четырех разных типов. В основном, как мы знаем, это грузовые локомотивы. Мы готовы это сделать, однако все зависит от финансирования, а также от того, какой процент локализации потребуется", - заявил он.

Пелль также уточнил, что Alston активно ищет различные варианты финансирования поставок тяги для украинских железных дорог.

Компания Alstom производит электровозы с ХІХ века. Центральный офис находится во Франции, при этом компания имеет представительства в более чем 60 странах.

Alstom специализируется на решениях в области единых транспортных систем и предлагает широкий спектр решений как по части подвижного состава, так и по части инфраструктуры, систем СЦБ и цифровых технологий мобильности.