Французский производитель электровозов поможет Укразализныце обновить парк локомотивов

Укрзализныця подписала меморандум о сотрудничестве с одним из крупнейших мировых производителей железнодорожной тяги, французской компанией Alstom.

Об этом сообщил и.о. главы правления Укрзализныци Евгений Кравцов на своей Facebook-странице.

"Наша стратегическая цель - обновление парка локомотивов. На сегодня мы уже имеем стратегического партнера в поставке тепловозов. И поэтому активно изучаем возможности эффективного сотрудничества по обновлению парка электровозов", - написал он.

По словам Кравцова, на сегодня в Украине электрифицировано практически 47% путей, однако есть задача в течение двух лет довести объем электрифицированных участков до 54%.

Alstom - один из мировых лидеров (наряду с Siemens и Bombardier) в производстве энергетического оборудования и железнодорожного транспорта. Выручка компании в 2016-2017 фингоду составила €7,3 млрд. Alstom работает в более чем 60 странах, численность ее персонала превышает 32,8 тыс. человек.

"Сотрудничество с Alstom для нас крайне важна и потому, что они имеют значительный опыт в изготовлении электровозов именно для колеи 1 520 мм. Также, обязательным и важным условием при сотрудничестве является максимальная локализация в Украине", - отметил руководитель Укрзализныци.

Кравцов считает, что отечественные предприятия имеют достаточно мощностей и опыта для производства и обслуживания новых локомотивов.

Укрзализныця была преобразована в акционерную компанию в декабре 2015 года. По итогам 2017 года компания получила 100 млн грн прибыли.

В состав Укрзализныци входят Донецкая, Львовская, Одесская, Южная, Юго-Западная и Приднепровская железные дороги, а также другие предприятия и организации единого производственно-технологического комплекса, обеспечивающие перевозки грузов и пассажиров.