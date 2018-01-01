Французский морской гигант инвестирует €20 млн в порт в Украине Сегодня, 11:47 0 Цей матеріал також доступний українською Документ об инвестициях уже подписан Фото: ports.com.ua

Французская транспортная судоходная компания CMA CGM инвестирует в Одесский порт €20 млн.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян на своей Facebook-странице.

"Подписано документ об инвестициях в объеме 20 млн евро ведущего контейнерного оператора Франции, который входит в ТОП-3 контейнерных операторов мира, CMA CGM в Одесский порт", - написал он.

По его словам, в течение следующих пяти лет грузопоток существенно увеличится.

CMA CGM Group - французская транспортная судоходная компания со штаб-квартирой в Марселе, занимается преимущественно контейнерными морскими перевозками. Крупнейший во Франции и третий по величине в мире морским контейнерный перевозчик.

Компания представлена на каждом континенте, более чем в 160 странах мира, через международную сеть своих региональных отделений, состоящий более чем из 750 офисов и филиалов.