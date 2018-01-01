Это бета-версия нового сайта Нового Времени. Присылайте свои замечания по адресу newsite@nv.ua
Евгения Вознюк
Как влияют структурные изменения на эффективность команды
Олег Гавриш
Как повлияет на экономику Украины снижение цен на нефть
Олег Кирилюк
Какие реформы проведены в сфере пользования недрами
Дмитрий Лисицкий
Миссия бизнеса: попытка честной беседы

Французский морской гигант инвестирует €20 млн в порт в Украине

Сегодня, 11:47
0
Цей матеріал також доступний українською

Документ об инвестициях уже подписан

Фото: ports.com.ua

Французская транспортная судоходная компания CMA CGM инвестирует в Одесский порт €20 млн.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян на своей Facebook-странице.

"Подписано документ об инвестициях в объеме 20 млн евро ведущего контейнерного оператора Франции, который входит в ТОП-3 контейнерных операторов мира, CMA CGM в Одесский порт", - написал он.

По его словам, в течение следующих пяти лет грузопоток существенно увеличится.

CMA CGM Group - французская транспортная судоходная компания со штаб-квартирой в Марселе, занимается преимущественно контейнерными морскими перевозками. Крупнейший во Франции и третий по величине в мире морским контейнерный перевозчик.

Компания представлена на каждом континенте, более чем в 160 странах мира, через международную сеть своих региональных отделений, состоящий более чем из 750 офисов и филиалов.

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Главное

Украина/События

1 декабря, 14:45

article_img
В Укрзализныце отреагировали на поломку экспресса в Борисполь

ТОП-3 блога

Евгения Вознюк - фото
Евгения Вознюк
Как влияют структурные изменения на эффективность команды
25
Олег Гавриш - фото
Олег Гавриш
Как реформирование ВТО повлияет на Украину
5500
Олег Гавриш - фото
Олег Гавриш
Как повлияет на экономику Украины снижение цен на нефть
5214
Иван Компан - фото
Иван Компан
Рынок взлетел, но кривая становится все ровнее
1534
Андрей Леденёв - фото
Андрей Леденёв
К чему приведет военное положение
15771
Денис Безлюдько - фото
Денис Безлюдько
Чем порадовала и удивила прошедшая неделя
7100
Олег Гавриш - фото
Олег Гавриш
Что показал конфликт с Россией
7025

Последние новости

Новости

Сегодня, 11:39

Я выросла на ее руках. Алла Пугачева показала редкое семейное фото
События

Сегодня, 11:34

В Киеве пассажир троллейбуса разбил головой стекло из-за опасного маневра легковушки
События

Сегодня, 11:26

Митрополита УПЦ МП не пропустили через линию разграничения на Донбассе