Французский морской гигант инвестирует €20 млн в порт в Украине
Французская транспортная судоходная компания CMA CGM инвестирует в Одесский порт €20 млн.
Об этом сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян на своей Facebook-странице.
"Подписано документ об инвестициях в объеме 20 млн евро ведущего контейнерного оператора Франции, который входит в ТОП-3 контейнерных операторов мира, CMA CGM в Одесский порт", - написал он.
По его словам, в течение следующих пяти лет грузопоток существенно увеличится.
CMA CGM Group - французская транспортная судоходная компания со штаб-квартирой в Марселе, занимается преимущественно контейнерными морскими перевозками. Крупнейший во Франции и третий по величине в мире морским контейнерный перевозчик.
Компания представлена на каждом континенте, более чем в 160 странах мира, через международную сеть своих региональных отделений, состоящий более чем из 750 офисов и филиалов.