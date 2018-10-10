Французская компания с украинскими активами вышла на прибыль

Французская группа AgroGeneration с активами в Украине в январе-июне 2018 года получила €1,8 млн чистой прибыли против €305 тыс. чистого убытка за аналогичный период прошлого года .

Об этом свидетельствуют данные в отчете компании, передает Интерфакс-Украина.

Согласно отчету компании, ее выручка увеличилась в 1,5 раза – до €17,4 млн.

"Это увеличение связано с более высокими объемами продаж (95 тыс. тонн в первом полугодии 2018 года против 66 тыс. тонн в первом полугодии 2017 года)", - говорится в отчете.

Валовая прибыль компании сократилась на 35,5% - до €6,7 млн. Операционная прибыль уменьшилась на 44% - до €1,9 млн.

Показатель EBITDA по итогам первого полугодия составил €6,3 млн, что на 6,2% больше, чем за аналогичный период 2017 года.

Чистый долг увеличился на 74% - до €76,8 млн. В то же время компания отмечает, что чистый долг соответствует задолженности в предыдущем году, а значительное увеличение показателя связано с переходом на стандарт финансовой отчетности IFRS 16. Согласно отчету, AgroGeneration сокращает задолженность перед OSRANE и полностью погасит долг в марте 2019 года.

При этом, как отмечают в компании, AgroGeneration не сможет достичь своих предыдущих показателей EBITDA в этом году, так как низкий урожай ранних культур оказал негативное влияние на EBITDA на уровне €9 млн, что было частично учтено в промежуточном результате.

Группа подтверждает, что она не сможет компенсировать эту потерю в конце года.

Согласно документу, низкий урожай ранних культур связан с неблагоприятными погодными условиями, а повышение чистой прибыли - с укреплением гривни к евро.

Французская группа AgroGeneration основана в 2007 году. Специализируется на выращивании зерновых и масличных культур. В Украине обрабатывает около 120 тыс. га.

В октябре 2013 года AgroGeneration завершила слияние с украинской аграрной компанией Harmelia.