После скандала с российским оружием Французский Thales обещает прекратить работу в России 16 июня, 11:42 Цей матеріал також доступний українською Оборудование Thales на российской БМД-4, захваченной после освобождения Бучи (Киевская обл.) (Фото:скриншот видео П.Кащука)

Французская компания Thales обещает прекратить работу в России после того, как в марте выяснилось, что ее оборудование установлено на воевавшей в Украине российской технике.



На фоне визита в Украину президента Франции Эммануэля Макрона стало известно, что французская компания Thales продаст свой бизнес в России. Об этом говорится в статье Le Parisien (Франция).

Видео дня

Компания известна как технологический гигант в аэрокосмической, оборонной, транспортной отраслях и в секторе безопасности. Она тоже сотрудничает с крупными российскими банками. В Thales говорят, что защищают 19 из 20 крупнейших банков в мире и помогают защищать 85% глобальных банковских транзакций. Среди клиентов компании немало российских банков, в том числе Сбербанк России, попавший в последний пакет санкций, введенный ЕС.

«Наша банковская деятельность продается как результат соответствующего решения. Группа объявит информацию о прекращении деятельности в России», — заявили представители Thales в комментарии для Le Parisien. По словам источников издания, компания также должна была остановить завод по производству банковских карт. Покупателями бизнеса могут стать бывшие сотрудники компании.

До полномасштабного вторжения России в Украину в московском офисе Thales Group работало около 130 сотрудников, занятых в банковской, космической и авиационной сферах.

В конце марта Thales попал в публичный скандал. После вывода российских войск из Бучи (Киевская обл.), оказалось, что российские БМД-4 были оснащены тепловизорами Catherine (один из флагманских продуктов Thales). Однако компания ответила, что якобы законно поставляла оборудование в Россию до 2019 года по контрактам, подписанным до введения в 2014 году эмбарго на поставки оружия в РФ.

Thales также обвиняют в «соучастии в военных преступлениях». 2 июня три неправительственные организации подали жалобу в парижский суд на Thales, Dassault Aviation и MBDA France. Организации обвиняют компании в том, что они продолжали экспортировать свое оружие в Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты после начала войны в Йемене.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.