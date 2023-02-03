Придется подождать. Французский суд отложил слушания по экстрадиции Жеваго в Украину 3 февраля, 09:19 Константин Жеваго (Фото:Александр Медведев / NV)

Французский суд перенес на 16 марта слушание по вопросу об экстрадиции в Украину бизнесмена, экс-народного депутата Константина Жеваго.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на местные СМИ.

«Документы поступили слишком поздно для нового слушания, и их еще нужно перевести для всех сторон. Поэтому судебное заседание было перенесено на 16 марта. Тем временем Константин Жеваго остается на свободе под надзором суда», — отмечает издание Le Dauphiné libéré.

Видео дня

Жеваго после задержания в Куршевеле был арестован 29 декабря по запросу Государственного бюро расследований.

Как сообщалось, суд 5 января первоначально перенес на 19 января слушание по вопросу об экстрадиции Жеваго в Украину, чтобы прокурор и адвокаты могли подготовиться. Суд также освободил бизнесмена под залог 1 млн евро и взял его под судебный надзор.

Затем 19 января слушание было отложено до 2 февраля по ходатайству защиты и генеральной прокуратуры из-за задержки в переводе документов, а также забастовки транспортников в Париже, из-за чего адвокаты Жеваго не смогли явиться на слушание.

ГБР обвиняет Жеваго и ряд топ-менеджеров банка Финансы и Кредит в организации механизма растраты $113 млн, чем был нанесен ущерб интересам государства и вкладчиков банка.

По данным ГБР, на сегодняшний день наложен арест на имущество подозреваемого и связанных с ним юридических лиц, в частности «акции его предприятий на сотни миллионов грн, 26 объектов недвижимости, (…) 14 имущественных комплексов, 21 часть имущественных комплексов, 30 нежилых помещений и 10 квартир».

Печерский суд Киева принял решение о задержании Жеваго в конце 2019 года, а в международный розыск он был объявлен летом 2021 года, хотя его адвокаты отрицали этот факт.

В то же время сам Жеваго отрицает все обвинения, заявляет о политическом подтексте дела и призывает украинских правоохранителей взять его показания во Франции.

Бизнесмен заявил, что любое решение французского суда о его экстрадиции будет обжаловано, поэтому процесс продлится еще несколько месяцев.