Российские банки остались без защиты. Французская Thales ушла с рынка страны-агрессора 1 июля, 11:48 Штаб-квартира Thales Group (Фото:Минцифры)

Французская компания Thales Group, обеспечивавшая защиту платежей и проверку PIN-кодов на картах для 20 российских банков, объявила о прекращении работы на рынке РФ.

Французская компания Thales, которая выпускает аппаратные модули безопасности (hardware security module, HSM) платежных систем, объявила о прекращении работы на российском рынке. Об этом сообщает российский Forbes со ссылкой на представителя компании.

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По его словам, компания свернула все операции по обеспечению цифровой безопасности в российском банковском секторе: раньше группа обслуживала 20 российских банков.

Thales Group — международная компания, создающая высокотехнологичные продукты и услуги в нескольких направлениях: цифровой идентификации и безопасности, военной, аэрокосмической и транспортной промышленностях.

В РФ Thales поставляла модули payShield 9000 — устройства, предназначенные для банкоматов, которые защищают и шифруют данные пользователей. Этот модуль обеспечивает защиту таких операций, как проверка ПИН-кодов, платежные трансакции, выпуск платежных карт, а также управление ключами шифрования.

Названия банков, которые работали с Thales, представитель компании раскрывать отказался, однако по данным издания с 2014 по 2021 год конкурсы на поставку и лицензию модулей и ПО Thales объявляли Сбербанк, ВТБ, Россельхозбанк, Всероссийский банк развития регионов (ВБРР) и Западно-Сибирский коммерческий банк, Альфа-банк.

Как сообщалось, в конце марта Thales попала в публичный скандал. После вывода российских войск из Бучи, оказалось, что российские БМД-4 были оснащены тепловизорами Catherine (один из флагманских продуктов Thales). Компания ответила, что якобы законно поставляла оборудование в Россию до 2019 года по контрактам, подписанным до введения в 2014 году эмбарго на поставки оружия в РФ.

На фоне визита в Украину президента Франции Эммануэля Макрона в июне в Thales пообещали прекратить работу на российском рынке.

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