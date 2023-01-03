Россия не сможет строить СПГ-танкеры. Французская компания GTT прекращает работу в РФ 3 января, 11:17 LNG-танкер (фото иллюстративное) (Фото:via fajjaxparcelservices)

Французская инжиниринговая компания GTT (Gaztransport & Technigaz) останавливает работу в России. Компания является мировым лидером по производству мембранных контейнеров для перевозки сжиженного газа.

Как сказано в сообщении GTT, компания прекратила сотрудничество с российской судостроительной компанией Звезда по контракту на строительство 15 газовозов ледокольного класса. Решение принято из-за ограничений, предусмотренных восьмым и девятым пакетом санкций Евросоюза.

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«С 8 января 2023 года действие контракта со Звездой будет приостановлено, и вмешательство GTT на двух самых современных перевозчиках СПГ будет ограничено обеспечением безопасности проектов и целостности технологии в соответствии с действующими международными санкциями», — сказано в сообщении компании.

Контейнеры, которые производит GTT, необходимы для безопасного хранения топлива в больших объемах при температуре до -163 С.

Сейчас в арктические проекты России входит Ямал СПГ в северо-западной Сибири, на долю которого в 2020 году пришлось 5% мирового экспорта СПГ, Арктик СПГ-2 стоимостью около $23 млрд (экспорт сырья в рамках этого проекта должен был начаться в 2023 году), а также Сахалин-2.