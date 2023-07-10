Запустили пилотный проект. Французская компания построит современные электросети для Украины 10 июля, 17:03 Французская компания начнет строить современные электросети в Украине (Фото:Pascal Rossignol / Reuters)

Французская компания EDF International Networks начала проект строительства современных электросетей в Украине.

Пилотный проект строительства распределительных сетей электроэнергии стартует в Запорожской области, сообщили в Министерстве энергетики.

«Системы распределения — один из видов объектов энергетической инфраструктуры, который получил наибольшие повреждения в результате российских атак. Экономическое восстановление страны ставит высокие требования и к будущим сетям. Они должны быть устойчивыми, гибкими, эффективными и надежными, интегрированными в соответствии с потребностями развития новых объектов экономики и генерации, в частности ВИЭ, и удовлетворять в полном объеме спрос на распределение электроэнергии. Сотрудничество с французскими партнерами поможет реализовать соответствующие задачи и приблизить стандарты услуг по распределению к лучшим показателям международных практик», — отметил Ярослав Демченков, заместитель министра энергетики.

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После успешной реализации пилотного проекта в Запорожской области соответствующий опыт сотрудничества для восстановления распределительных сетей планируется внедрить и в других регионах Украины.

Меморандум о сотрудничестве между Минэнерго и EDF International Networks был заключен в июне 2023 года.

Ранее Минэнерго сообщало, что половина всей энергосистемы Украины пострадала от обстрелов российских войск, верифицировано 271 вражеское попадание.