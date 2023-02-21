Engie против Газпрома. Французская энергокомпания подала в арбитраж на российского монополиста 21 февраля, 14:22 Газпром (Фото:Maxim Shemetov / Reuters)

Французская энергокомпания Engie в начале четвертого квартала 2022 года инициировала арбитражное разбирательство в отношении ООО Газпром экспорт.

Engie, в частности, добивается признания неисполнения обязательств по поставке газа по долгосрочным договорам. Об этом, как сообщает Интерфакс, говорится в отчете французской компании.

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Также она добивается выплаты штрафов по договору и компенсации убытков, возникших в результате такого неисполнения со стороны Газпром экспорта.

«Эта арбитражная процедура связана со значительной недопоставкой Газпром экспортом компании Engie по состоянию на середину июня 2022 года, за чем последовало одностороннее решение Газпром экспорта в конце лета 2022 года о сокращении поставок компании Engie из-за разногласий сторон», — сказано в документе.

Как сообщалось, Газпром с 1 сентября 2022 года приостановил прокачку газа в адрес Engie, мотивировав это неоплатой июльских поставок в полном объеме.

Engie также сообщила, что стоимость ее вложений в газопровод Северный поток в настоящее время оценивается в 90 млн евро, что на 474 млн евро меньше, чем на конец 2021 года. Снижение является результатом повреждения газопровода, а также повышенного риска в отношении единственного клиента Северного потока — Газпрома.

Engie была основным импортером российского газа во Францию, а также акционером газопроводов Северный поток (9%) и Северный поток-2 (10%).

Ранее сообщалось, что Нафтогаз Украина подал прошение об арбитраже против Газпрома в Международный арбитражный суд. Нафтогаз требует от российской газовой компании полностью рассчитаться за транзит газа по контракту, который включает условие «качай или плати».