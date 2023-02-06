Ни туда, и ни сюда. Danone готова продать активы в России, но с правом выкупа и местами в совете директоров 6 февраля, 17:34 Danone выходит из молочного бизнеса в РФ (Фото:REUTERS/Christian Hartmann)

Французская группа Danone предложила потенциальным инвесторам контроль за частью активов в России с условием обратного выкупа.

Как сообщает российское издание Коммерсантъ, инвесторам предложено от 75%, Danone хочет сохранить долю и место в совете директоров российской компании после сделки.



В соглашение должны войти только российские марки Danone, среди которых Простоквашино, Растишка, Тема.

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Первый этап отбора интересов завершился. Среди потенциальных покупателей есть несколько инвестиционных фондов.

14 октября 2022 года французский Danone объявил о планах отказаться от своего бизнеса в России. Контроль над подразделением производства молочных и растительных продуктов будет передан новому владельцу, компания может списать до 1 млрд убытков.