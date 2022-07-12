Ядовитый SAFRAN: как концерн, которым частично владеет правительство Франции, продавал россии военное оборудование 12 июля, 14:17 Позиция SAFRAN

Из европейских компаний, которые с 2014 года после соответствующего эмбарго экспортировали оружие в россию, Франция — страна-император. За 8 лет она успела заработать на торговле 152 миллиона евро. Ближайшие конкуренты — Германия (122 млн евро; среди компаний-нарушителей — Techlube и Zoller) и Италия (22 млн евро, среди нарушителей — автопроизводитель Iveco).



Александр Дубилет, председатель правления КБ «Приватбанк» (1997-2016), финансовый и банковский эксперт

По всей видимости, французский ВПК-бизнес научился цинично, но системно и эффективно работать, несмотря на санкции, наложенные на россию после аннексии Крыма и развязанной ею войны на востоке Украины.

Образцовый кейс в этом плане — это работа компании Thales, поставлявшей для российской армии тепловизоры Catherine FC (устанавливались на танки Т72Б2 и БМД-4 «Бахча») и навигационные авиасистемы (устанавливались на истребителях Су-30СМ).

Впрочем, компания Thales, более четверти которой владеет… французское правительство, не единственная, кто борется за право поставок для российской армии, ежедневно убивающей украинцев и разрушающей инфраструктуру страны.

Государственно-частный SAFRAN

Название SAFRAN, за которым стоит французская группа компаний, специализирующаяся на проектировании и производстве аэрокосмического и оборонного оборудования или его компонентов, в СМИ почти не фигурирует.

Концерн создан в 2005 году благодаря слиянию двух других компаний — SNECMA и SAGEM.

С этого времени компания специализируется на трех основных направлениях: авиационные двигатели и оборудование, космос и оборона. Для россии все это — лакомые технологические куски, которые способны компенсировать ее технологическую (но, к счастью, не цивилизационную) отсталость.

И у Thales, и у SAFRAN правительство Франции является мажоритарным акционером (25,67% и 11,2% акций соответственно). Что касается SAFRAN, все остальные акции принадлежат частным фондам и владельцам.

Источник информации: / Инфографика: собственный анализ данных сайта MarketScreener

Санкции действуют. Но это не точно

Достоверно известно, что SAFRAN в 2016 году поставляла в рф сенсорные модули. При этом компания точно знала конечного получателя — военно-воздушные силы россии. Это следует из того, что фирма самостоятельно указала конечного получателя для получения разрешения Межминистерской комиссии.

В решении данной Межминистерской комиссии указано, что поставка осуществляется по контракту, заключенному до 01.08.2014 года. Впрочем, как известно, поставка по «старым контрактам» (т. е. соглашениями, которые подписаны еще до оккупации Крыма) является распространенной схемой обхода санкций европейскими компаниями, в частности французскими.

Сенсорные модули — не единственные компоненты, которые продавал SAFRAN российской армии. Концерн через свою дочернюю компанию Safran Vectronix AG (Швейцария) поставлял российским предприятиям высокоточные лазерные дальномеры.

Один из них был обнаружен в российском оптико-электронном комплексе наблюдения «Ирония» 2019 года производства. На этом оборудовании легко заметить маркировку Vectronix, модель DMC-SX 5000 и, вероятно, дату изготовления (09.18).

Фото: Лазерный дальномер компании SAFRAN

В боевой ситуации комплекс «Ирония» позволяет определять днем и ночью цели для поражения людей и техники и передавать их точные координаты. Очевидно, поставка осуществлялась в 2018—2019 годах.

В суд

Во вторник, 12 июля, команда юристов нашей инициативы «Тотальная изоляция россии» решила направить заявление в Европейскую комиссию (ЕК). В нем активисты изложат истории поставок SAFRAN в 2018 году через дочернюю компанию высокоточных компасов для установки в комплексе «Ирония».

Следующее их заявление в ЕК будет касаться недвусмысленных нарушений этой компанией санкций ЕС: поставку в 2015 году сенсорных модулей предприятиям ВВС россии по-другому никак трактовать нельзя.

Как и в случае с Thales, суд над компанией SAFRAN должен донести два сообщения. Во-первых, каждый незаконный поставщик ВПК-продукции в россию — рано или поздно — будет наказан. Во-вторых, сотрудничество с токсичным государством-агрессором обязательно обернется скандалами и жесткими репутационными потерями.

На всемирной бизнес-карте на месте россии должно быть белое пятно.

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