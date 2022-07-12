Ядовитый SAFRAN: как концерн, которым частично владеет правительство Франции, продавал россии военное оборудование
SAFRAN
Из европейских компаний, которые с 2014 года после соответствующего эмбарго экспортировали оружие в россию, Франция — страна-император. За 8 лет она успела заработать на торговле 152 миллиона евро. Ближайшие конкуренты — Германия (122 млн евро; среди компаний-нарушителей — Techlube и Zoller) и Италия (22 млн евро, среди нарушителей — автопроизводитель Iveco).
Александр Дубилет,
По всей видимости, французский ВПК-бизнес научился цинично, но системно и эффективно работать, несмотря на санкции, наложенные на россию после аннексии Крыма и развязанной ею войны на востоке Украины.
Образцовый кейс в этом плане — это работа компании Thales, поставлявшей для российской армии тепловизоры Catherine FC (устанавливались на танки Т72Б2 и БМД-4 «Бахча») и навигационные авиасистемы (устанавливались на истребителях Су-30СМ).
Впрочем, компания Thales, более четверти которой владеет… французское правительство, не единственная, кто борется за право поставок для российской армии, ежедневно убивающей украинцев и разрушающей инфраструктуру страны.
Государственно-частный SAFRAN
Название SAFRAN, за которым стоит французская группа компаний, специализирующаяся на проектировании и производстве аэрокосмического и оборонного оборудования или его компонентов, в СМИ почти не фигурирует.
Концерн создан в 2005 году благодаря слиянию двух других компаний — SNECMA и SAGEM.
С этого времени компания специализируется на трех основных направлениях: авиационные двигатели и оборудование, космос и оборона. Для россии все это — лакомые технологические куски, которые способны компенсировать ее технологическую (но, к счастью, не цивилизационную) отсталость.
И у Thales, и у SAFRAN правительство Франции является мажоритарным акционером (25,67% и 11,2% акций соответственно). Что касается SAFRAN, все остальные акции принадлежат частным фондам и владельцам.
Санкции действуют. Но это не точно
Достоверно известно, что SAFRAN в 2016 году поставляла в рф сенсорные модули. При этом компания точно знала конечного получателя — военно-воздушные силы россии. Это следует из того, что фирма самостоятельно указала конечного получателя для получения разрешения Межминистерской комиссии.
В решении данной Межминистерской комиссии указано, что поставка осуществляется по контракту, заключенному
Сенсорные модули — не единственные компоненты, которые продавал SAFRAN российской армии. Концерн через свою дочернюю компанию Safran Vectronix AG (Швейцария) поставлял российским предприятиям высокоточные лазерные дальномеры.
Один из них был обнаружен в российском оптико-электронном комплексе наблюдения «Ирония» 2019 года производства. На этом оборудовании легко заметить маркировку Vectronix, модель DMC-SX 5000 и, вероятно, дату изготовления (09.18).
В боевой ситуации комплекс «Ирония» позволяет определять днем и ночью цели для поражения людей и техники и передавать их точные координаты. Очевидно, поставка осуществлялась в 2018—2019 годах.
В суд
Во вторник, 12 июля, команда юристов нашей инициативы «Тотальная изоляция россии» решила направить заявление в Европейскую комиссию (ЕК). В нем активисты изложат истории поставок SAFRAN в 2018 году через дочернюю компанию высокоточных компасов для установки в комплексе «Ирония».
Следующее их заявление в ЕК будет касаться недвусмысленных нарушений этой компанией санкций ЕС: поставку в 2015 году сенсорных модулей предприятиям ВВС россии по-другому никак трактовать нельзя.
Как и в случае с Thales, суд над компанией SAFRAN должен донести два сообщения. Во-первых, каждый незаконный поставщик ВПК-продукции в россию — рано или поздно — будет наказан. Во-вторых, сотрудничество с токсичным государством-агрессором обязательно обернется скандалами и жесткими репутационными потерями.
На всемирной бизнес-карте на месте россии должно быть белое пятно.
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