Маску грозят серьезные штрафы. Франция обвинила Tesla в мошенническом маркетинге

Французские власти требуют от Tesla прекратить рекламировать свои автомобили как полностью беспилотные и угрожает американскому автопроизводителю штрафами в размере 50 000 евро в день за «обманчивые маркетинговые практики».

Об этом пишет Politico. Распоряжение французского надзорного органа по вопросам защиты прав потребителей, обнародованное 24 июня, стало результатом расследования, проведенного в 2023 и 2024 годах после многочисленных жалоб.

Было установлено, что Tesla нарушила французское законодательство в нескольких случаях, когда несвоевременно выполняла заказ или не предоставляла квитанции об оплате наличными.

У компании Илона Маска есть четыре месяца, чтобы выполнить требования, прежде чем штрафы вступят в силу.

Это не первый случай, когда Tesla сталкивается с юридической проверкой автономных возможностей своих автомобилей, отмечает издание.

В 2020 году немецкий антимонопольный орган подал на Tesla в суд из-за ее маркетинговых заявлений, утверждая, что компания обещает в рекламе больше, чем может предоставить. Однако автопроизводитель успешно подал апелляцию и до сих пор рекламирует свои автомобили как беспилотные в Германии.

В Соединенных Штатах компания столкнулась с многочисленными исками о причинении смерти из-за аварий, связанных с функцией автопилота, которая позволяет автомобилю самостоятельно управлять, тормозить и ускоряться.

«Некогда желанный бренд, Tesla сейчас сталкивается с многочисленными препятствиями во Франции из-за политики Маска», — говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что в июне 2025 года крупнейший национальный пенсионный фонд Швеции AP7 сообщил, что добавил компанию Tesla Илона Маска в «черный список» и продал все акции американского производителя электромобилей.