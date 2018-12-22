Ford отзывает почти 900 тысяч авто в США и Канаде из-за проблем с двигателями
Сегодня, 10:48
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Автомобильная компания Ford Motor отзывает почти 900 тыс. машин в США и Канаде из-за неисправности в двигателях.
Об этом пишет CBS News со ссылкой на сообщение концерна.
Речь идет об отзыве пикапов F-150 и Super Duty. В Ford уточнили, что более 410 тысяч авто будут отозваны в США и более 460 тысяч транспортных средств - в Канаде.
Основной причиной отзыва является проблема с кабелем нагревателя блока цилиндров двигателей.
Уже известно о трех случаях возгорания машин из-за этой неисправности.
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