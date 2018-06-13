Forbes задумался о возвращении на украинский медиарынок

Forbes Media LLC продолжает вести переговоры с потенциальными лицензиатами в Украине.

Об этом сообщило агентство Be—it, которое занимается корпоративными коммуникациями Forbes Media.

"Forbes является одним из самых мощных медийных и маркетинговых брендов в мире, и мы продолжаем вести переговоры с потенциальными лицензиатами в Украине, которые воплотят в жизнь наши фирменные журналистику, маркетинг и мероприятия", – отметил старший советник по международным делам Forbes Media Том Вольф.

Кроме того, отмечается, что 31 мая Апелляционный суд Киева вынес решение о том, что Forbes Media действовал правомерно, расторгнув соглашение с Украинским медиахолдингом (УМХ). Это решение дополнило ряд обязательных к выполнению международных решений, которые на протяжении нескольких лет были вынесены в пользу Forbes Media, говорится в сообщении.

Отметим, что это уже четвертый суд вынес решение о правомерности действий по расторжению лицензионного соглашения с медиа-холдингом УМХ.

Согласно ряду решений, УМХ и связанным структурам запрещается публиковать журнал Forbes в Украине, поддерживать сайт и осуществлять другие действия на любой платформе, которая включает торговую марку, логотип или контент Forbes. Forbes Media владеет товарными знаками Forbes в Украине и других странах.

"Мы рады, что Апелляционный суд г. Киева поддержал международное арбитражное решение, которое защищает нашу торговую марку в регионе", - добавил Вольф.

Forbes - американский финансово-экономический журнал, одно из наиболее авторитетных и известных экономических печатных изданий в мире. Основан в 1917 году Берти Чарлзом Форбсом.

Напомним, в начале августа 2015 года американское правительство применило санкции против владельца УМХ Сергея Курченко, отказав в доступе к ТМ Forbes, его контенту и домену. Украинском Forbes пришлось переехать на временный домен forbes.net.ua.

Тогда в УМХ посчитали, что Forbes Media нарушило их права по действующему договору – лицензия, по данным украинского холдинга, оплачена до конца 2018 года.

Уже 13 января интернет-версия украинского Forbes вернулась на старый домен forbes.ua. Такое решение было принято Садгирським судом Черновцов еще в декабре 2015 года. При этом в Forbes Media заявили, что не в курсе ситуации с возвратом УМХ домена ua.

Однако уже вскоре американцы заблокировали сайт forbes.ua специальным "антивандальным" устройством и редакция вновь вернулась к forbes.net.ua.

В апреле 2016 года суд США запретил холдингу Курченко использовать бренд Forbes.

В июле 2016 года УМХ обжаловал арбитражное решение в окружном суде США Южного округа Нью-Йорка, который также вынес решение в пользу Forbes Media и поддержал предыдущее решение Международного арбитража.

В марте 2017 года печатное и электронное издание украинской версии американского журнала Forbes прекратили сотрудничество с Украинским Медиа Холдингом.

В январе 2018 года Оболонский районный суд Киева также признал арбитражное решение.