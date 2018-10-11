Фонд госимущества продал стратегический радиозавод

Фонд госимущества Украины (ФГИ) продал госпакет в 96,1% акций Тернопольского радиозавода Орион за 57 млн грн, что более чем в два раза выше стартовой цены 24,8 млн грн.

Об этом сообщил и.о. главы ФГИ Виталий Трубаров на свой странице в Facebook.

Покупателем стал Самборский радиозавод Сигнал.

"За предприятие боролись четыре участника", – отметил Трубаров

Основной вид деятельности завода Орион – изготовление оборудования связи, в том числе радиоретрансляторов и радиостанций, а также изготовление осветительного оборудования.

Завод Орион входит в список объектов "малой приватизации". Год назад ФГИ выставлял указанный пакет на торги на Украинской межбанковской валютной бирже (УМВБ) со стартовой ценой 95,5 млн грн.

Тернопольский радиозавод Орион основан в 1982 году, входит в перечень предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности Украины. С 2015 года участвует в реализуемой госконцерном Укроборонпрмом в рамках ГОЗ программе импортозамещения украинского ОПК.

Заводу принадлежит 36 зданий, площадь складских помещений – 5,6 тыс. кв. м, производственных – 35 тыс. кв.м.

Орион в 2017 году получил 31 млн грн чистого дохода против 56,3 млн грн годом ранее, чистый убыток составил 4,3 млн грн против чистой прибыли 0,7 млн грн.

Самборский радиозавод Сигнал (Львовская обл.) специализируется на производстве светильников и стартеров для люминесцентных ламп. Совладельцами является несколько физлиц, конечными бенефициарами – Николай и Александра Коцюмбас, Виктория Теренина. Уставный капитал предприятия составляет 2,7 млн грн.

Кроме того, Трубаров сообщил, что в четверг продан единый имущественный комплекс (ЕИК) бывшего государственного предприятия Коломыйская бумажная фабрика (Ивано-Франковская обл.). "За этот объект соревновались пять участников. Цена продажи увеличилась более чем в пять раз – с 1,6 млн до 9 млн грн", – отметил он, не назвав победителя.

Ранее ФГИ неоднократно пытался продать этот ЕИК, в 2017 году выставлял его на аукцион за 13,8 млн грн, затем снижал цену вдвое, но безрезультатно.

В состав ЕИК фабрики входят 51 ед. основных средств (в том числе здание тетрадного цеха, кислородная постройка, два склада готовой продукции, два материальных склада), 10 ед. незавершенного строительства, машины и оборудование, четыре транспортных средства, другие необоротные активы.

"Фонд ожидает скорое подписание победителями протоколов аукционов и договоров, а также перечисление 66 млн грн, которые пойдут в государственную казну", - подытожил Трубаров.