Фонд госимущества передумал продавать ряд крупных госкомпаний

Сокращение списка объектов для приватизации связано с тем, что лишь указанные объекты подпадают под переходные положения нового закона

Фонд госимущества Украины (ФГИ) исключил из перечня объектов для приватизации ряд крупных предприятий.

Об этом передает Интерфакс-Украина.

В новых списках в сравнении с утвержденными в конце 2017 года отсутствуют 75,2% акций Турбоатома, 51% акций Запорожского титано-магниевого комбината, 50% - Азовмаша, 40% - Свит ласощив.

Отмечается, что из четырех ТЭЦ, которые планировали продать - Криворожской, Николаевской, Днепровской и Херсонской - оставили только Николаевскую.

В то же время в список включены блокпакеты по 25% акций Нафтохимика Прикарпаття и нефтеперерабатывающего комплекса Галичина, а также 100% Украины туристической, 76,8% акций Херсонского хлопкового комбината.

В обновленном перечне в группе крупнейших объектов, подлежащих приватизации в текущем году, осталось только четыре позиции: 99,6% акций Одесского припортового завода (ОПЗ), 99,9% - Сумыхимпром, 68% - Запорожского производственного алюминиевого комбината и 78,3% - Центрэнерго.

При условии одобрения правительством условий продажи выставление первых трех на конкурс запланировано на май, Центрэнерго – на июнь.

Как пояснили в ФГИ, сокращение списка объектов для приватизации связано с тем, что лишь указанные объекты подпадают под переходные положения нового закона.

В Фонде объяснили, что дополнительный список объектов с активами свыше 250 млн грн для продажи в этом году будет утвержден правительством.

Ранее сообщалось, что Кабмин решил взять в долг еще 14 млрд грн из-за срыва приватизации в 2017 году. На 2018 год запланировано получить 21,3 млрд грн от приватизации.

В 2018 году Фонд госимущества запланировал продажу около 200 предприятий и из разных областей: транспортные, химические, машиностроительные, сельскохозяйственные, угольные и др. Позже сообщалось, что ФГИУ начал подготовку к конкурсам по продаже 20 крупных предприятий.

Отметим, что 18 января Верховная Рада приняла закон № 7066 О приватизации государственного и коммунального имущества.

Законопроект предусматривает упрощение градации объектов приватизации - остается только малая и большая со стоимостью активов более 250 млн грн.

Перечень объектов большой приватизации должен утверждать Кабмин по представлению Фонда государственного имущества Украины. Контроль будет осуществлять Специальная контрольная комиссия ВР по вопросам приватизации.

Законопроект также расширяет перечень объектов, которые нельзя приватизировать - к ним отнесли государственные медучреждения и учреждения образования.

Президент Украины Петр Порошенко 2 марта подписал закон О приватизации государственного и коммунального имущества.