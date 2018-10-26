Фонд госимущества определился с датой продажи Центрэнерго

Фонд государственного имущества проведет конкурс по продаже государственного пакета акций крупнейшей энергогенерирующей компании Центрэнерго 13 декабря в 11:00.

Об этом написал глава Фонда Виталий Трубаров на своей Facebook-странице.

"В понедельник, 29 октября в печатном издании Фонда Ведомости приватизации будет опубликовано информационное сообщение о проведении конкурса с открытостью предложения цены по принципу аукциона", - написал он.

Стартовая цена пакета акций госкомпании составляет 5,98 млрд грн. У инвестора есть 45 дней на ознакомление с работой и финансовыми показателями предприятия и на подготовку всех необходимых документов.

Ранее Кабинет министров обнародовал условия продажи 78,2% акций Центрэнерго.

Центрэнерго - крупнейшая энергогенерирующая госкомпания. 78,3% акций принадлежит Фонду госимущества. Эксплуатирует Углегорскую, Змиевскую и Трипольскую ТЭС суммарной мощностью 7660 МВт (около 14% от всеукраинского показателя).

Приватизация Центрэнерго является одним из ключевых условий переговоров с МВФ, но процесс затягивается с 2015-го. По итогам прошлого года компания в 5 раз увеличила чистую прибыль - до 1,9 млрд грн. Активы на конец 2017 года превысили 10 млрд грн.

Напомним, что в январе 2018 года Верховная Рада установила новые правила приватизации государственного имущества. Остается только малая приватизация и большая со стоимостью активов более 250 млн грн.

Президент Украины Петр Порошенко 2 марта подписал закон О приватизации государственного и коммунального имущества.

В марте ФГИ утвердил список объектов малой приватизации, подлежащих продаже в 2018 году. В него вошли около 600 объектов.

В мае Гройсман заявил о начале малой приватизации с июня 2018 года.

Кроме того, в мае правительство утвердило перечень предприятий большой приватизации на 2018 год, в который входили 26 предприятий.

Добавим, что поступления от приватизации в 2016 году составили 0,19 млрд грн при плане 17,1 млрд грн.

Госбюджет-2017 предусматривал 17,1 млрд грн поступлений от приватизации, однако бюджет получил лишь 3,4 млрд грн. Основную сумму в 3,1 млрд грн Фонд получил за счет продажи в августе блокпакетов акций энергокомпаний, которые выкупила группа СКМ Рината Ахметова, которая уже владеет в них контрольным пакетом.

Госбюджет-2018 предусматривает поступления от приватизации 21,3 млрд грн.