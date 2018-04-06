Фонд гарантирования завершил ликвидацию двух банков

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Ахметову не удается разморозить активы за рубежом

Ахметову не удается разморозить активы за рубежом

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) завершил процедуру ликвидации Эрдэ Банка. Кроме того, Фонд также ликвидировал банк Таврика.

Об этом говорится в сообщении ФГВФЛ от 6 апреля.

"Уполномоченным лицом Фонда гарантирования вкладов физических лиц на ликвидацию Эрдэ Банк был составлен ликвидационный баланс и поданы документы для проведения государственной регистрации прекращения банка как юридического лица в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований", - цдеться в сообщении.

Аналогичное сообщение касается также банка Тарврика. Вместе с тем, фонд отметил, что "из-за применения акционерами "схем", активов банка не хватило даже на возвращение выплаченного Фондом гарантированного возмещения".

Ранее сообщалось, что бывший глава банка Таврика получил 5 лет условно за служебную халатность.

Национальный банк Украины 20 марта 2013 года решил отозвать банковскую лицензию и ликвидировать банк Таврика. Процедура ликвидации должна была завершиться через год, однако позже была неоднократно продлена.

Согласно данным НБУ, к 1 января 2013 года по размеру общих активов (2,6 млрд грн) Таврика занимал 60-е место среди 175 действовавших на тот момент банков.

Эрдэ Банк создан в декабре 2006 года, входил в корпорацию UBG, основанную в 2005 году депутатом Русланом Демчаком (фракция партии Блок Петра Порошенко). На 1 октября 2012 года мажоритарным акционером банка была Народная финансово-страховая компания Добробут, входящая в UBG, - 54,3% акций.

По данным Нацбанка, на 1 июля 2012 года по размеру общих активов (2,6 млрд грн) банк занимал 64-е место среди 176 действовавших в стране банков.

 

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