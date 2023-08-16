Вставят 80 тысяч окон. Фонд Говарда Баффета профинансирует восстановление украинских домов, пострадавших от обстрелов 16 августа, 13:44 Елена Зеленская и Говард Баффет в августе 2022 года (Фото:@olenazelenska_official/Instagram)

Американская некоммерческая организация Global Empowerment Mission (GEM) в партнерстве с Фондом Говарда Баффета (HGBF) проведут замену окон в пострадавших от российских обстрелов домах по всей Украине.

Всего запланировано установить более 80 тыс. окон до конца 2023 года, сообщает Интерфакс-Украина.

На конец июля по программе было установлено уже 16,7 тыс. новых окон в частных и многоквартирных домах, школах, больницах.

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По данным GEM, в жилых домах и школах Киевской области установлено окон на $1 млн, в поврежденных после подрыва оккупантами Каховской ГЭС домах Херсонской области — на сумму $500 тыс.

Представители GEM и HGBF работают на местах в Днепре, Одессе, Львове. Сумах, Кривом Роге, Запорожье и Покровске.

GEM основана в 2011 году как служба реагирования на глобальные катастрофы. В Украине организация занимается проектами по реконструкции и предоставляет гуманитарную помощь пострадавшим от войны регионам. GEM сотрудничает с 152 местным и украинскими организациями.

Как сообщалось, Говард Баффет, сын легендарного инвестора Уоррена Баффета, после начала полномасштабного вторжения неоднократно посещал Украину и реализовал в ней гуманитарные проекты.

В частности, Фонд Баффета пожертвовал $16,3 млн на работу клиники Superhumans.