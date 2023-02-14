Бывший завод дозиметров. Фонд госимущества выставил на приватизацию белоцерковский Эталон 14 февраля, 13:11 Стартовая цена — 35 млн грн (Фото:prozorro.sale)

Фонд госимущества подготовил к приватизации Белоцерковский завод Эталон, производивший дозиметры и навигационное оборудование. Стартовая цена — 35 млн грн при общей площади имущества — 12 166 м². Дата аукциона — 10 марта.

Эталон находится в 80 км от Киева и в 120 от Борисполя, что открывает широкие возможности для перевозок. В самой местности расположения завода находятся другие технические предприятия. Завод нуждается в косметическом ремонте.



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Эталон занимает площадь в 12166 м² на 3 га. На балансе предприятия находятся административные помещения, гаражи для легковых и грузовых автомобилей, склады, закрытая мойка для автомобилей, автозаправка и проходные. Здесь также есть транспортные средства, в том числе седельный тягач, прицеп, экскаватор и автопогрузчик.

Условиями приватизации Эталона являются погашение долгов предприятия ( 11,9 млн грн ) и недопущение увольнения 11 работников в течение полугода .

Точный адрес местонахождения имущества: Киевская область, г. Белая Церковь, ул. Сухоярская, 16. Прием заявок продолжается по 9 марта.