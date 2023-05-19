FlixBus. Европейский автобусный оператор запускает рейсы из Киева в аэропорты Варшавы 19 мая, 12:56 FlixBus запустил рейсы в аэропорты Польши (Фото:FlixBus / Facebook)

FlixBus, один из крупнейших автобусных операторов Европы, объявил о запуске новой международной линии из Киева в аэропорты Варшавы: им. Шопена и Модлин.

Как сообщили в компании, маршрут новой линии № 3225 будет проходить из Киева через Житомир, Ровно, Луцк, Люблин, аэропорт Варшава-Шопен, Варшаву (автостанция Заходня) и аэропорт Варшава-Модлин.

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Первый рейс состоится 30 мая. В начале работы новой линии автобусы будут курсировать два раза в неделю, а с 14 июня — 4 раза в неделю.

Из Киева автобус будет отправляться по вторникам, четвергам, пятницам и воскресеньям в 13:30 с Центральной Автостанции в Киеве, прибывать в аэропорт Шопена в 05:10, а в аэропорт Модлин — в 06:40 утра следующего дня.

В обратном направлении рейс выезжает из аэропорта Модлин в 18:45, из аэропорта Шопена — в 20:15, прибывая на Центральную автостанцию в Киеве в 12:55. Отправление по вторникам, средам, пятницам и воскресеньям.

Цена на билет от Киева до любого из аэропортов Варшавы начинается от 1299 грн. При этом стоимость билетов может варьироваться со дня отправления и количества уже проданных билетов на конкретный рейс.

«Это уже седьмая линия FlixBus непосредственно между Киевом и Варшавой. Украинская сеть имеет также два прямых рейса в аэропорт Будапешта. В общем FlixBus имеет уже 21 прямой маршрут из Украины в 6 европейских стран: Германию, Польшу, Чехию, Венгрию, Словакию и Австрию», — сообщили в компании.