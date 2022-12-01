Почему билет на автобус из Киева во Львов дороже проезда между Берлином и Парижем — интервью с топ-менеджером FlixBus 1 декабря, 08:04 Эксклюзив НВ Михал Леман, директор FlixBus в Украине, Польше и странах Балтии (Фото:FlixBus)

Топ-менеджер FlixBus в интервью НВ Бизнес рассказал о работе перевозчика во время войны, бюрократических сложностях с открытием новых маршрутов и причинах высоких цен на билеты в Украине.

FlixBus — крупный европейский оператор автобусных и железнодорожных перевозок. Компания начала работать в Украине с 2019 года, на два года раньше, чем в РФ. Ее зеленые автобусы уже хорошо известны многим украинцам как при поездках внутри Украины, так и за ее пределами.

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Из-за полномасштабного российского вторжения компания сначала оптимизировала свою деятельность в нашей стране, но к осени уже продемонстрировала рекордные результаты деятельности. В первую очередь это произошло благодаря огромной волне украинцев, которые были вынуждены покинуть свои дома и искать убежище в ЕС и других странах мира в условиях остановки авиасообщения.

Какие новые маршруты готовит перевозчик, почему в системе бронирования одновременно можно найти низкие и высокие цены на билеты, может ли автобус конкурировать с поездом и авиалоукостом? Об этом НВ Бизнес рассказал Михал Леман, директор FlixBus в Украине, Польше и странах Балтии.

Автобус FlixBus на Майдане Незалежности в Киеве / Фото: FlixBus

Цены и конкуренция

— Мои коллеги летом пытались воспользоваться услугами FlixBus и обратили внимание, что ваши цены были самыми высокими среди всех конкурентов, в том числе Укрзализныци. Почему так?

— Интересный вопрос. Потому что от партнеров-перевозчиков я постоянно слышу, что наши цены слишком низкие. С начала войны я могу привести миллионы примеров, что мы дешевле наших конкурентов.