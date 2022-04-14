Автобусы возвращаются. FlixBus возобновляет рейсы в Киев и еще шесть городов 14 апреля, 20:53 Цей матеріал також доступний українською FlixBus возобновил рейсы в Польшу, Венгрию и Чехию (Фото:FlixBus / Facebook)

FlixBus, крупнейший оператор автобусных перевозок Европы, возобновляет рейсы в Киев, Житомир, Ровно, Винницу, Умань, Хмельницкий, Тернополь, приостановленные с началом войны.

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С 28 апреля FlixBus запустит новый маршрут из Киева в Будапешт, сообщили в компании.

«Сегодня поток людей, которые заезжают на территорию Украины, продолжает расти, и, по нашим данным, сейчас уже составляет примерно половину от количества выезжающих», — заявил Михал Леман, директор FlixBus в Украине, Польше и странах Балтии.

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Он добавил, что FlixBus принял решение не повышать цены на билеты.

Всего для путешественников в/из Украины на 14 апреля доступны 8 прямых международных маршрутов FlixBus:

Из Польши в Украину и обратно:

3222 Варшава — Люблин — Луцк — Ровно — Житомир — Киев, ежедневно с 18 апреля

3241 Варшава — Люблин — Львов — Ивано-Франковск — Коломыя — Черновцы, ежедневно

3231 Вроцлав — Ополе — Катовице — Краков — Львов, 3 раза в неделю с 28 апреля

3232 Краков — Львов — Ивано-Франковск, ежедневно

Из Венгрии в Украину и обратно:

3280 Будапешт — Ужгород — Мукачево — Львов — Ровно — Житомир — Киев, 2 раза в неделю с 28 апреля — новая линия

3285 Будапешт — Ньиредьгаза — Ужгород — Мукачево — Львов, 3 раза в неделю

Из Чехии в Украину и обратно:

3270 Прага — Брно — Оломоуц — Острава — Катовице — Краков — Львов — Ровно — Житомир — Киев, 4 раза в неделю, с 18 апреля

N3277 Пльзень — Прага — Брно — Оломоуц — Острава — Катовице — Краков — Львов — Тернополь — Хмельницкий — Винница — Умань, 5 раз в неделю, с 20 апреля.

Ранее сообщалось, что украинский перевозчик Автолюкс, входящий в холдинг международного автобусного перевозчика Ecolines, частично возобновил маршруты из Украины в Европу.



FlixMobility — всемирный оператор путешествий, объединяющий бренды FlixBus, FlixTrain и FlixCar. В Украине FlixBus работает с 2019 года.

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