Преследуют неудачи. Флагманский проект Кремля впервые за 8 месяцев отправит продукцию

Судно для перевозки сжиженного природного газа (СПГ) под названием Iris, на которое США наложили санкции, 26 июня пришвартовалось к российскому заводу Арктик СПГ-2.

Об этом пишет Reuters.

Если судно заберет газ, это будет девятый груз СПГ, отправленный из проекта Арктик СПГ-2, согласно данным Kpler. Последний груз был загружен судном Arctic Metagaz 5 октября 2024 года.

В октябре Государственный департамент США наложил санкции на зарегистрированных владельцев и менеджеров нескольких судов для перевозки СПГ, включая Iris, которое ранее было известно как North Sky.

Проект Арктик СПГ-2, принадлежащий российской компании Новатэк, также подпадает под западные санкции из-за конфликта России с Украиной.

В мае, этот проект начал производство на второй технологической линии даже после того, как не смог продать сжиженный природный газ с первой линии.

Как сообщалось, в конце мая российский завод Арктик СПГ-2, который находится под санкциями США, остановил свою первую производственную линию из-за полных резервуаров при отсутствии танкеров для загрузки.

Российская энергетическая компания Новатэк владеет 60% акций этого завода, расположенного на полуострове Гыдан, впадающем в Карское море, который должен был стать одним из крупнейших заводов СПГ в России с конечной мощностью 19,8 млн. тонн в год в три технологические линии.

В конце марта завод Арктик СПГ 2 возобновил переработку природного газа, однако работал на низкой мощности.

Арктик СПГ, флагманский проект Кремля, прекратил масштабное производство в октябре, поскольку санкции препятствовали спросу за рубежом, а нарастание льда затрудняло прибытие судов. Хотя заводу удалось отправить несколько партий прошлым летом, ни одна из них не нашла покупателей, пишет Bloomberg.

Проект Арктик СПГ 2 не будет реализован в полном объеме, поскольку оборудование, без которого нельзя построить третью производственную линию, вернулось в Китай.

В ноябре 2023-го Арктик СПГ-2 попал под санкции США.

В декабре 2023 года иностранные акционеры Арктик СПГ 2 остановили свое участие в нем. Речь шла о французской TotalEnergies, китайских CNPC и CNOOC, а также консорциуме японских Mitsui и JOGMEC.