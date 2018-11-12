Физлицо выкупит часть акций банка Конкорд за 20 млн грн

Физическое лицо Елена Соседка купит акции дополнительной эмиссии небольшого банка Конкорд (Днипро) на 20 млн грн.

Об этом говорится в сообщении банка в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), передают Українські новини.

Согласно информации, Елена Соседка является совладельцем банка, а также председателем наблюдательного совета.

Ранее в августе 2018 года банк Конкорд решил увеличить уставный фонд на 50%, или на 100 млн грн до 300 млн грн.

Банк Конкорд зарегистрирован в 2006 году. По данным НБУ, на 1 января 2018 года крупнейшими акционерами банка являлись Елена Соседка (56,2% акций), Юлия Соседка (43,7%), а также Татьяна Маломуж (0,003%).

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 января 2018 года по размеру общих активов (671,6 млн грн) банк Конкорд занимал 66-е место среди 84 действовавших в стране банков.