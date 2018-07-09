Fitch присвоило рейтинг компании Ахметова в возобновляемой энергетике

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило DTEK Renewables B.V. – холдинговой компании, консолидирующей активы ДТЭК в возобновляемой энергетике – долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной и национальной валюте B- с прогнозом "стабильный".

Об этом сообщило агентство, передает Интерфакс-Украина.

В портфель DTEK Renewables B.V. входят действующие Ботиевская ВЭС (200 МВт) и Трифановская СЭС (10 МВт). На стадии строительства находятся еще два проекта – Никопольская СЭС (200 МВт) и первая очередь Приморской ВЭС (100 МВт). Компания планирует увеличить портфель проектов почти в пять раз к 2020 году – до 1 ГВт, которые примерно поровну будут распределены между ВЭС и СЭС.

Так, рейтинг подкреплен поддерживающей нормативной базой для производства возобновляемой энергии, высокодоходными операциями и ожиданием того, что прогнозируемое увеличение кредитного плеча будет умеренным после ввода всех активов в эксплуатацию.

Одновременно Fitch указывает, что рейтинг ограничивается отсутствием юридического "ограждения" бизнеса в более крупной группе, небольшими размерами компании по сравнению с другими оцененными европейскими компаниями в этой сфере, а также валютным риском, "риском завершения", поскольку проекты находятся на разных этапах исполнения. Агентство поясняет, что последнее обстоятельство может привести к более позднему вводу в эксплуатацию, что приведет к снижению тарифов на 11%, однако ожидает, что компания завершит работу над всеми ожидаемыми проектами до конца 2019 года, и поэтому сможет получить текущий тариф.

Fitch указывает, что на конец 2017 года займы, полученные ДТЭК ВИЭ от связанных сторон – DTEK B.V. и SCM, составили 7,8 млрд грн.

ДТЭК создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы Систем Кэпитал Менеджмент (СКМ) Рината Ахметова. Корпорации делегированы функции по стратегическому управлению предприятиями группы, составляющими вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии.