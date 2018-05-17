Fitch повысило рейтинг евробондов одного из украинских банков

Рейтинг других ценных бумаг банка и самого финучреждения остались неизменными

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило рейтинг еврооблигаций государственного Укрэксимбанка на $125 млн со сроком обращения до 2023 года до уровня CCC (финансовые обязательства целиком зависят от устойчивой и благоприятной деловой или экономической конъюнктуры) и CC (вероятный дефолт).

Об этом сообщается в пресс-релизе агентства, передает Интерфакс-Украина.

Также Fitch напомнило, что указанные еврооблигации были выпущены в форме кредитных нот в 2006 году структурой банка - Biz Finance PLC. В 2015 году евробонды были реструктуризированы в рамках общей долговой операции Украины. В результате срок обращения еврооблигаций был продлен до 2023 года с 2016 года, купонная ставка повышена до LIBOR+7% с фиксированной 5,8% годовых. Процентный доход начисляется и выплачивается раз в полгода.

Отметим, что рейтинговое действие связано с изменением критериев рейтингования субродинированных и гибридных инструментов. Рейтинг других ценных бумаг банка и самого финучреждения остались неизменными.

Напомним, что в конце февраля Укрэксимбанк разместил облигации под вдвое высшую ставку, чем Украина.

Кроме того, в этом же месяце банк стал одним из крупнейших покупателей облигаций внутреннего государственного займа.

Укрэксимбанк основан в 1992 году. Его единственным собственником является государство. Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 января 2018 года по размеру активов (171 млрд грн) банк занимал 3-е место среди 84 действовавших банков в стране.