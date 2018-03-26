Fitch дало новый прогноз по украинской экономике

В агентстве считают, что в 2017 году экономика Украины продолжала демонстрировать небольшое восстановление

Международное рейтинговое агентство Fitch ожидает рост ВВП Украины на 3,2-3,7% в 2018-2019 годах, который должен оказать позитивное влияние на экономические перспективы города (Киева).

Об этом сообщили в агентстве, передают Українські Новини.

В агентстве заявляют, что в 2017 году экономика Украины продолжала демонстрировать небольшое восстановление при росте ВВП, оценивавшемся в 2%.

Также отмечается, что институциональная среда в Украине является недостаточно прозрачной и развитой, что негативно сказывается на долгосрочном развитии и бюджетном планировании субнациональных образований страны.

В Fitch считают, что правительство страны находится под давлением в связи с непростой программой реформ, проведение которых является условием предоставления Международным валютным фондом внешнего финансирования.

В преддверии президентских и парламентских выборов в 2019 году возрастают политические риски, связанные с интересами влиятельных политических кругов и фрагментированностью политических партий.

Fitch указывает, что высокий, хотя и снижающийся, уровень инфляции и процентных ставок делает проведение долговой и инвестиционной политики непростой задачей.

Напомним, Fitch прогнозировало рост ВВП Украины на 2-3% в 2017-2018 годах.

Кроме того, Всемирный банк (ВБ) также прогнозировал рост ВВП Украины в 2% в текущем году, однако не видит значительных рывков в секторах экономики. В ВБ добавили, что такого роста экономики недостаточно для роста доходов граждан.