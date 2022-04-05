В том числе у Evraz Абрамовича. Fitch отозвало рейтинги восьми крупнейших российских компаний
Роман Абрамович — крупнейший акционер компании Evraz (Фото:Suzanne Plunkett / Reuters)
Международное рейтинговое агентство Fitch отозвало рейтинги восьми российских компаний «по причинам делового характера».
Война России против Украины — главные события 5 апреля
Как сообщили в агентстве, отзыв коснулся рейтингов Evraz, X5 Retail, Petropavlovsk, Nord Gold, Yandex N.V, Globaltrans, EuroChem Group AG, Eurasia Drilling Company, а также их дочерних компаний, специализирующихся на размещении облигаций.
Крупнейшим совладельцем Evraz является Роман Абрамович, посредник в переговорах между Украиной и РФ.
- «Крайне эффективный посредник». В Офисе президента рассказали о роли Абрамовича в переговорах Украины и России
- Украинская делегация не считает Абрамовича нейтральной стороной на переговорах с Россией — Арахамия
- «Искренне работает». Абрамович «играет полезную роль» на переговорах Украины и России — МИД Турции
Ранее Fitch объявило о намерении отозвать рейтинги всех российских организаций и их подразделений до 15 апреля.
В рамках четвертого пакета санкций, принятого странами ЕС 15 марта 2022 года, европейским агентствам запрещается рейтинговать РФ и российские компании, а также предоставлять рейтинговые услуги российским клиентам.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.