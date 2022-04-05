В том числе у Evraz Абрамовича. Fitch отозвало рейтинги восьми крупнейших российских компаний 5 апреля, 11:30 Цей матеріал також доступний українською Роман Абрамович — крупнейший акционер компании Evraz (Фото:Suzanne Plunkett / Reuters)

Международное рейтинговое агентство Fitch отозвало рейтинги восьми российских компаний «по причинам делового характера».

Война России против Украины — главные события 5 апреля

Как сообщили в агентстве, отзыв коснулся рейтингов Evraz, X5 Retail, Petropavlovsk, Nord Gold, Yandex N.V, Globaltrans, EuroChem Group AG, Eurasia Drilling Company, а также их дочерних компаний, специализирующихся на размещении облигаций.

Видео дня

Крупнейшим совладельцем Evraz является Роман Абрамович, посредник в переговорах между Украиной и РФ.

Ранее Fitch объявило о намерении отозвать рейтинги всех российских организаций и их подразделений до 15 апреля.

В рамках четвертого пакета санкций, принятого странами ЕС 15 марта 2022 года, европейским агентствам запрещается рейтинговать РФ и российские компании, а также предоставлять рейтинговые услуги российским клиентам.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.