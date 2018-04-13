Фискалы начали взыскание 145 млн грн налогов с сети заправок WOG

Сейчас компании вручено налоговое требование и решение об описи имущества

Государственная фискальная служба (ГФС) начинает процедуру взыскания с компании ВОГ Трейдинг (сеть заправок WOG) 145,3 млн грн доначислений.

Об этом сообщили в пресс-службе ГФС.

"Львовский апелляционный административный суд подтвердил позицию офиса крупных плательщиков налогов ГФС по доначислению компании ВОГ Трейдинг 145,3 млн грн за покупку топлива у фиктивных предприятий. Благодаря чему офис смог начать процедуру взыскания этих доначислений", - говорится в сообщении.

Сейчас компании назначен налоговый управляющий, вручено налоговое требование и решение об описи имущества.

В ведомстве напомнили, что компания использовала схему минимизации налога на добавленную стоимость. "ВОГ Трейдинг с целью минимизации платежей в бюджет осуществлял перечисления средств в адрес фиктивных предприятий за якобы топливо-смазочные материалы (дизтопливо)", - отметили в ГФС.

Сеть АЗС под брендом WOG, входящая в группу компаний Континиум, является крупнейшей в стране и насчитывает более 500 комплексов во всех областях, а также 32 нефтебазы. Сейчас WOG контролируют бизнесмены Степан Ивахив, Сергей Лагур и дети погибшего Игоря Еремеева - Роман и София.