Фискальная служба закончила проверку законности штрафа главе Натогаза на 8,3 млрд грн

В ГФС считают, что правомерно оштрафовали Коболева

Проведенная Государственной фискальной службой (ГФС) проверка установила, что Энергетическая таможня, приняв решение оштрафовать главу Нафтогаза Украины Андрея Коболева на 8,3 млрд грн, действовала в законном порядке.

Об этом сообщил и.о. главы ГФС Мирослав Продан, передает пресс-служба ведомства.

По его словам, решение о применении штрафных санкций было вынесено Энергетической таможней на основании полученной доказательственной базы.

"Сегодня такая проверка завершена, готовятся соответствующие материалы, но параллельно вопрос является предметом рассмотрения в судебных инстанциях, поэтому логично было бы дождаться его результатов", - отметил Продан.

Он также добавил, что если законодательство обязывает таможню принимать соответствующие решения, он не видит другого механизма, как можно действовать иначе.

"Таможня выполняет непосредственно нормы законодательства. Сегодня возник вопрос в документе, или же в правильности документа, ставшего основанием того, что данный объем газа был от Газпрома предоставлен Нафтогазу Украины", - добавил чиновник.

Напомним, что ГФС выписала главе Нафтогаза Андрею Коболеву штраф на 8,3 млрд грн из-за отказа компании оформлять и оплачивать поставки Газпрома в неподконтрольных Украине территориях Донбасса.

Позже в президент Украины Петр Порошенко поручил генеральному прокурору и и.о. председателя ГФС проверить обоснованность данного штрафа.

После этого, в ГФС заявили, что штраф выписан не персонально Коболеву, а государственной компании, которую он возглавляет.

При этом, Коболев решил судиться с ГФС по штрафу на 8,3 млрд грн.