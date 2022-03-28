Фирташ проиграл суд по экстрадиции в США 28 марта, 13:45 Цей матеріал також доступний українською Дмитрий Фирташ (Фото:dmitryfirtash.com)

Земельный суд Вены по уголовным делам отказал украинскому олигарху Дмитрию Фирташу в повторном рассмотрении дела о допустимости его экстрадиции в США, где бизнесмена подозревают в коррупции.

Об этом пишет DW со ссылкой на пресс-службу суда.

Венская газета Der Standard писала, что решение было принято еще 16 марта. До 30 марта у Фирташа есть время подать апелляцию на решение первой инстанции.

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Суды об экстрадиции Фирташа в США длятся восемь лет. В июне 2019 года Верховный суд Австрии разрешил его экстрадицию в США. После этого министр юстиции Австрии также разрешил экстрадицию, однако адвокаты олигарха подали ходатайство о повторном рассмотрении дела, завалив суд сотнями томов материалов.

С 2014 года Фирташ находится в Вене: США требуют его экстрадиции за попытку подкупить чиновников в Индии, чтобы иметь возможность заниматься в этой стране производством титана.

В июне прошлого года Совет нацбезопасности и обороны Украины ввел санкции против Фирташа за поставку титанового сырья российским военным предприятиям.

Приблизительно за месяц до начала полномасштабной войны в Украине олигарх призвал Украину отказаться от пути к членству в НАТО и объявить нейтралитет.

После начала вторжения Фирташ попросил разрешения въехать в Украину для защиты страны.

Основной капитал Фирташ заработал на том, что в 2004—2009 годах его компания РосУкрЭнерго была посредником между Россией и Украиной в поставках газа. Газпром поставлял РосУкрЭнерго газ по заниженной цене, после чего он перепродавался государственному Нафтогазу по более высокой цене. По подсчетам Reuters, Фирташ заработал на этом посредничестве около $3 млрд.

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