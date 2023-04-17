Это событие ждали 18 лет. Финляндия запустила крупнейший ядерный реактор в Европе 17 апреля, 08:58 Ядерный реактор Olkiluoto 3 (OL3) в Финляндии является крупнейшим в Европе (Фото:Lefteris Karagiannopoulos / Reuters)

Финский ядерный реактор Olkiluoto 3 (OL3), являющийся крупнейшим в Европе, начал регулярную работу 16 апреля.

Он будет удовлетворять около 14% спроса на электроэнергию в Финляндии, сократив потребность в импорте из Швеции и Норвегии, сообщает Reuters.

«Это повысит энергетическую безопасность в регионе, в который Россия сократила поставки газа и электроэнергии», — заявил оператор реактора — компания Teollisuuden Voima (TVO), который принадлежит финской коммунальной компании Fortum и консорциуму энергетических и промышленных компаний.

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Ожидается, что новый реактор будет работать не менее 60 лет.

«Производство OL3 стабилизирует цены на электроэнергию и играет важную роль в переходе Финляндии к зеленым технологиям», — заявил гендиректор TVO Ярмо Танхуа.

Запуск реактора в Финляндии произошел на фоне отключения Германией трех последних АЭС на своей территории.

Строительство реактора мощностью 1,6 ГВт первой новой АЭС в Финляндии за более чем четыре десятилетия и первой в Европе за 16 лет, началось в 2005 году. Первоначально станцию должны были открыть четыре года спустя, но возникли технические проблемы.

Как сообщалось, экспорт электроэнергии из России в Финляндию прекратился в мае 2022 года.

Также сообщалось, что Финляндия планирует продлить срок эксплуатации АЭС Loviisa на 20 лет.