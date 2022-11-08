В страны Африканского Рога. Финляндия поможет транспортировать украинское зерно 8 ноября, 14:19 Финляндия выделит на гуманитарную помощь странам Африканского Рога 15,7 млн. евро (Фото:Kurunen / pixabay)

Финляндия поддержит рейс Всемирной продовольственной программы, который будет доставлять зерно из Украины в Сомали и увеличит гуманитарную помощь странам Африканского Рога, где более 20 миллионов человек нуждаются в продовольствии.

Как сообщили в Министерстве иностранных дел страны, сейчас Финляндия выделяет региону гуманитарную помощь на общую сумму 15,7 млн евро. Из них почти 7 млн евро пойдут в поддержку транспортировки зерна.



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«Критически важно, чтобы транспортировку зерна из Украины в Африканский Рог можно было продлить. Здесь мы поддерживаем Всемирную продовольственную программу», — сказал министр развития сотрудничества и внешней торговли Вилле Скиннари.

В финском МИД отметили, что страны Африканского Рога особенно зависят от импорта зерна из России и Украины, поэтому последствия российской захватнической войны сильно ударили по региону.

Напомним, Россия задерживает работу зерновой инициативы. После их возвращения к работе количество проверенных судов упало до 8−9 в день. Хотя в их отсутствие инспекторы ООН и Турции проверяли до 46 судов в день.