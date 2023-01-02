Без вас. Финляндия тестирует LNG-терминал, заменяющий поставки российского газа 2 января, 10:26 LNG-танкер (фото иллюстративное) (Фото:via fajjaxparcelservices)

В Финляндии началась тестовая подача газа из плавучего терминала сжиженного газа Exemplar.

Коммерческое распределение газа может начаться в середине января, заявил генеральный директор финской национальной газовой сетевой компании Gasgrid Finland Олли Сипиля. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

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Плавучий терминал сжиженного природного газа Exemplar, заменяющий импорт газа в Финляндию через трубопровод из России, прибыл в глубоководный порт Инкоо 28 декабря.

Десятилетний договор аренды терминала Exemplar компания Gasgrid Finland подписала с американской компанией Excelerate Energy еще в мае 2022 года. Общая стоимость контракта — 460 млн евро. Регазифицированный газ по трубопроводу Balticconnector будет поступать также в Эстонию.

Как сообщалось, в конце мая 2022 года российский Газпром прекратил экспорт газа в Финляндию по трубопроводу, поскольку финская государственная газовая компания Gasum отказалась выполнять требования российской стороны о переходе на новую систему оплаты газа в рублях.

В то же время Финляндия продолжала импортировать сжиженный газ из России через LNG-терминал в порту города Уура, который на 51% принадлежит российской компании Новатек. Остальные 49% принадлежат российскому Газпрому.