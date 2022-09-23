Приближенные к Путину. В Финляндии арестовали активы Яндекса и российских миллиардеров Ротенбергов

23 сентября, 10:25
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Миллиардеры Ротенберги соучредитель Яндекса Аркадий Волож находятся под санкциями Европейского Союза (Фото:kremlin.ru)

Миллиардеры Ротенберги соучредитель Яндекса Аркадий Волож находятся под санкциями Европейского Союза (Фото:kremlin.ru)

Из-за санкций ЕС Финляндия арестовала активы компании Яндекс и российских миллиардеров Бориса и Аркадия Ротенбергов, входящих в близкий круг российского диктатора Владимира Путина.

Под арест попали акции связанной с Ротенбергами Långvik Capital и ее доли в двух других компаниях и счета финского подразделения Яндекса.

Об этом сообщила финская газета Helsingin Sanomat.

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В результате ареста ротенберговской Långvik Capital финские власти получили контроль над акциями расположенной в Хельсинки ледовой арены Helsinki Halli и компании Långvik, управляющей гостиничным комплексом. Значительной долей Helsinki Halli, кроме Ротенбергов, владеет также олигарх Геннадий Тимченко, его акции уже арестованы.

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Также финны арестовали счета местного подразделения Яндекса, один из основателей которого Аркадий Волож попал под санкции Европейского Союза. Компания управляет сервисом такси Yango и центром обработки данных в городе Мьянтяля.

Арест означает, что имущество нельзя продать без разрешения судебного пристава или передать в залог.

Напомним, приближенные к Путину российские олигархи Аркадий и Борис Ротенберги воспользовались лазейкой в британском законодательстве, чтобы обойти санкции. Ротенберги создали тип компании, от которой закон не требует идентифицировать ее подлинных владельцев.

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Теги:   Яндекс Братья Ротенберги Санкции против России Аркадий Ротенберг Война России против Украины

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