Финляндия разрешила строительство Северного потока-2

Правительство Финляндии разрешило строительство газопровода Северный поток-2 в своей исключительной экономической зоне (ИЭЗ).

Об этом сообщили в пресс-службе Кабинета министров Финляндии, передают Українські Новини.

В министерстве говорят, что из 1220 км магистрального газопровода через ИЭЗ Финляндии пройдет 374 км.

В числе требований к проекту финская сторона отмечает, что он должен быть выполнен таким образом, чтобы не мешать реализации возможных будущих инфраструктурных проектов в ИЭЗ Финляндии.

Также отмечается, что согласие финского правительства является условным, то есть оператор проекта газопровода должен выполнить условия, изложенные в решении Кабмина.

Северный поток 2 - российский газопровод, который строит компания Nord Stream 2 AG. Единственным акционером последней является Газпром. Длина газопровода составит 1,2 тыс. км, а общая мощность с уже существующим Северным потоком - 55 млрд куб. м. газа.

Северный поток 2 пройдет вдоль газопровода Северный поток по дну Балтийского моря до немецкого города Грайфсваль, чтобы минимизировать прокачки газа через Украину.

Напомним, что 12 ноября глава Европейского совета Дональд Туск призвал страны ЕС ускорить работу над законодательным блокированием российского проекта Северный поток-2.

Кроме того, член Европейской комиссии по энергетике и климатическим изменениям Мигель Ариас Каньете заявил, что Северный поток-2 не представляет приоритетного интереса для газоснабжения Евросоюза.

Позже глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль раскритиковал предложение Еврокомиссии внести поправки в Третий энергопакет ЕС, чтобы осложнить реализацию проекта газопровода Северный поток-2.

В конце ноября Дания заблокировала строительство Северного потока-2, приняв закон, запрещающий прохождение российского газопровода через ее территориальные воды.

В связи с чем Россия вынуждена была разработать альтернативный маршрут в обход этой страны.

8 декабря Газпром заявил о подписании всех контрактов для строительства Северного потока-2.

Кроме того, в декабре, Газпром получил частичное разрешение Германии на строительство Северного потока-2. В МИД Украины это решение назвали техническим.

Отметим, что сегодня, 5 апреля, Верховная Рада призвала иностранные парламенты и правительства и мировую бизнес-общественность не участвовать в подготовке, финансировании или лоббировании строительства газопровода Северный поток-2.