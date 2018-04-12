Финляндия полностью разрешила строительство Северного потока-2

Страна выдала все необходимые разрешения для строительства Северного потока-2

Региональное административное управление Южной Финляндии выдало разрешение на строительство газопровода Северный поток-2 в своей исключительной экономической зоне (ИЭЗ).

Об этом сообщили в ведомстве, передает Интерфакс.

Через ИЭЗ Финляндии пройдет 374 км магистрального газопровода из 1220 км.

Отметим, что 5 апреля Финляндия дала первое разрешение на строительство газопровода Северный поток-2.

Первой страной, которая разрешила Северный поток-2, стала Германия. Отмечается, что на данном этапе идут процедуры получения разрешений в других странах вдоль маршрута газопровода - Швеции, России и Дании.

Северный поток 2 - российский газопровод, который строит компания Nord Stream 2 AG. Единственным акционером последней является Газпром. Длина газопровода составит 1,2 тыс. км, а общая мощность с уже существующим Северным потоком - 55 млрд куб. м. газа.

Северный поток 2 пройдет вдоль газопровода Северный поток по дну Балтийского моря до немецкого города Грайфсвальд, чтобы минимизировать прокачки газа через Украину.

Напомним, что 12 ноября глава Европейского совета Дональд Туск призвал страны ЕС ускорить работу над законодательным блокированием российского проекта Северный поток-2.

Кроме того, член Европейской комиссии по энергетике и климатическим изменениям Мигель Ариас Каньете заявил, что Северный поток-2 не представляет приоритетного интереса для газоснабжения Евросоюза.

Позже глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль раскритиковал предложение Еврокомиссии внести поправки в Третий энергопакет ЕС, чтобы осложнить реализацию проекта газопровода Северный поток-2.

В конце ноября Дания заблокировала строительство Северного потока-2, приняв закон, запрещающий прохождение российского газопровода через ее территориальные воды.

В связи с чем Россия вынуждена была разработать альтернативный маршрут в обход этой страны.

8 декабря Газпром заявил о подписании всех контрактов для строительства Северного потока-2.

Кроме того, в декабре Газпром получил частичное разрешение Германии на строительство Северного потока-2.

В конце марта компания Nord Stream 2 AG получила разрешение на строительство и эксплуатацию газопровода Северный поток-2 в германской исключительной экономической зоне. В МИД Украины это решение назвали техническим.

5 апреля Верховная Рада призвала иностранные парламенты и правительства и мировую бизнес-общественность не участвовать в подготовке, финансировании или лоббировании строительства газопровода Северный поток-2.