Лед тронулся. После Газпрома уже второй газовый гигант РФ заявил о серьезных проблемах

Крупнейший российский производитель сжиженного природного газа (LNG) Новатэк сократил чистую прибыль по международным стандартам на 34% в первом полугодии 2025 года — до 225,7 млрд рублей (около $2,53 млрд) с 341,7 млрд рублей ($3,84 млрд) за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщает ЛИГА со ссылкой на финансовый отчет компании. Нормализованный показатель EBITDA снизился на 1,9% - до 471,8 млрд рублей ($5,3 млрд) против 480,7 млрд рублей ($5,4 млрд) в 2024 году.

В то же время выручка компании выросла на 6,9% - до 804,3 млрд рублей ($9,04 млрд). Чистый долг Новатэка сократился на 22,5% и составил 108,4 млрд рублей ($1,2 млрд), тогда как капитальные инвестиции уменьшились на 37,4% - до 76,4 млрд рублей ($858 млн), по сравнению со 122 млрд рублей ($1,37 млрд) в первом полугодии прошлого года.

Как сообщалось, в марте 2025 года Газпром заявил, что по итогам 2024 года компания получила чистый убыток в размере $12,89 млрд — по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ).

Однако в апреле Газпром заявил, что по международным стандартам его чистая прибыль за 2024 год составила $14,6 млрд.

Кроме того, сообщалось, что правительство РФ не ждет поступления дивидендов от Газпрома в госбюджет 2025 года.

Чистый убыток головной компании ПАО Газпром по российским стандартам бухгалтерского учета в первом полугодии 2025 года составил 10,77 млрд рублей ($130,7 млн).