Украинская документальная лента получила две престижные международные премии 30 августа, 12:00 Новости компаний Эпицентр К

Документальный фильм «Линия атаки», посвященный национальной сборной Украины по волейболу, получил сразу две престижные международные премии.

На украинских телеканалах прошла премьера первого документального фильма о волейбольной сборной Украины «Линия атаки». Лента была создана при поддержке компании «Эпицентр К», а ее авторами стали футбольный блоггер и функционер Тарас Герега и спортивный журналист и продюсер Павел Черепин.

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Фото: Эпицентр К

«Линия атаки» — это первый документальный фильм об украинской сборной по волейболу. Он посвящен подготовке и выступлению национальной команды на чемпионате Европы по волейболу, а также рассказывает об игроках и тренерском штабе сборной.

Следует отметить, что еще до премьеры в Украине документальный фильм «Линия атаки» получил две престижные международные премии. В частности, лента получила платиновую награду на международном кинофестивале WorldFest Houston, а также получила награду «Официальный выбор» на Международном фестивале спортивных фильмов.

Фото: Эпицентр К

«Лента была снята еще в 2021 году и к тому же имела целью создать основу для популяризации волейбола в стране перед чемпионатом Европы 2023 года, который должен был проходить и в Украине. Полномасштабная военная агрессия РФ подвергла сомнению возможность проведения турнира в стране, однако национальная сборная делает все от себя зависящее, чтобы достойно представить Украину на европейском форуме. Ведь это позволит в очередной раз привлечь внимание мира к нашему государству, героически противостоящему военной агрессии оккупационной армии», — говорит соавтор фильма Тарас Герега.

В свою очередь, Павел Черепин отметил, что съемочной команде удалось впервые попасть в номера игроков сборной.

Фото: Эпицентр К

«У нас есть важная миссия — держать Украину в поле зрения международных медиа и всех возможных мировых аудиторий, в частности, спортивных. То, что украинские спортсмены продолжают выступать и побеждают в мире, а желто-синие флаги развеваются на трибунах футбольного стадиона в Глазго или волейбольной арены в Катовице — уже маленькая победа. А именно из многих маленьких и сложится в итоге большая и самая главная», — добавляет Черепин.

Напомним, документальная лента «Линия атаки» стала уже третьей полнометражной совместной картиной Тараса Гереги и Павла Черепина. Ранее они сняли два фильма о сборной Украины по футболу — «Особая атмосфера» и «Пять финалов», которые получили одобрительные отзывы и миллионы просмотров в Украине. Все эти ленты были созданы при поддержке компании «Эпицентр К».

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