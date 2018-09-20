ФГИ собрался до конца года продать крупнейшую энергогенерирующую госкомпанию

Фонд госимущества (ФГИ) Украины планирует объявить конкурс по продаже контрольного пакета акций Центрэнерго в последних числах ноября – первых числах декабря. При этом руководство ведомства рассчитывает, что средства от приватизации поступят в госбюджет еще до конца 2018 года.

Об этом заявил и.о. главы ФГИ Виталий Трубаров, передает Интерфакс-Украина.

"Мы ожидаем, что торги пройдут достаточно успешно. Будем прилагать все усилия для получения средств от этой продажи еще в этом году", – сказал Трубаров в кулуарах Украинского финансового форума, организованного инвестгруппой ICU в Одессе.

Руководитель ФГИ пояснил, что сроки оплаты зависят от того, кто будет победителем и как быстро удастся оформить с ним отношения, так как у покупателя есть месяц на оплату.

Трубаров напомнил, что в начале сентября правительство своим распоряжением обозначило такие сроки приватизации, поручив советнику, оценщику, ФГИ и профильным министерствам окончательно согласовать позицию, чтобы ориентировочно в октябре Кабмин принял окончательное решение о начальной цене продажи и дополнительных условиях конкурса. По его словам, речь, в частности, идет о минимальном количестве участников конкурса и наличии среди них иностранных компаний.

По его мнению, средства от их продажи, скорее всего, могут поступить в госбюджет уже в начале 2019 года, тогда как конкурсы по всем остальным крупным объектам, готовящимся к продаже, состоятся уже в следующем году.

Напомним, что советником для приватизации Центрэнерго выступает польский филиал компании Ernst & Young.

Государство выставляет на продажу 78,2% акций. Это будет первое предприятие из списка объектов большой приватизации в 2018 году.

Центрэнерго - крупнейшая энергогенерирующая госкомпания. 78,3% акций принадлежит Фонду госимущества. Эксплуатирует Углегорскую, Змиевскую и Трипольскую ТЭС суммарной мощностью 7660 МВт (около 14% от всеукраинского показателя).

Приватизация Центрэнерго является одним из ключевых условий переговоров с МВФ, но процесс затягивается с 2015-го. По итогам прошлого года компания в 5 раз увеличила чистую прибыль -до 1,9 млрд грн. Активы на конец 2017 года превысили 10 млрд грн.

Напомним, что в январе 2018 года Верховная Рада установила новые правила приватизации государственного имущества. Остается только малая приватизация и большая со стоимостью активов более 250 млн грн.

Президент Украины Петр Порошенко 2 марта подписал закон О приватизации государственного и коммунального имущества.

В марте ФГИ утвердил список объектов малой приватизации, подлежащих продаже в 2018 году. В него вошли около 600 объектов.

В мае Гройсман заявил о начале малой приватизации с июня 2018 года.

Кроме того, в мае правительство утвердило перечень предприятий большой приватизации на 2018 год, в который входили 26 предприятий.

Добавим, что поступления от приватизации в 2016 году составили 0,19 млрд грн при плане 17,1 млрд грн.

Госбюджет-2017 предусматривал 17,1 млрд грн поступлений от приватизации, однако бюджет получил лишь 3,4 млрд грн. Основную сумму в 3,1 млрд грн Фонд получил за счет продажи в августе блокпакетов акций энергокомпаний, которые выкупила группа СКМ Рината Ахметова, которая уже владеет в них контрольным пакетом.

Госбюджет-2018 предусматривает поступления от приватизации 21,3 млрд грн.