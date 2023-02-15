После аудита. Фонд госимущества уволил временного руководителя ОГХК 15 февраля, 15:48 Экскаватор на одном из предприятий ОГХК (Фото:privatization.gov.ua)

Фонд госимущества уволил и.о. председателя правления ОГХК Владислава Иткина с занимаемой должности после аудита.



Фонд госимущества Украины уволил временного исполняющего обязанности председателя правления АО Объединенная горно-химическая компания Владислава Иткина.

Об этом говорится в сообщении Фонда.

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Сообщается, что такое решение было принято на основании основательного внутреннего финансово-экономического аудита предприятия.

Иткин возглавлял ОГХК с апреля 2022 года.

В Фонде добавили, что тесно сотрудничает с правоохранительными органами по результатам работы ОГХК.

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