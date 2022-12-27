В 2023 году — на шаг ближе к фермеру 27 декабря, 11:25 Партнерский проект компания «Сингента»

Производить больше продовольствия с меньшим количеством ресурсов. Это один из основных вызовов, стоящих перед агропроизводителями планеты. Уже в ноябре этого года, по данным ООН, количество людей на Земле достигло 8 млрд. И хотя население мира увеличивается самыми медленными темпами с 1950 года, по прогнозам ООН, к 2050 году оно достигнет 9,7 млрд человек.



Именно поэтому вопрос трансформации сельскохозяйственного производства остается актуальным.

Вдобавок к глобальным вызовам украинские агропроизводители этого военного года столкнулись с форс-мажорными обстоятельствами. Но, несмотря на сверхсложные условия, они не потеряли интереса к внедрению инновационных технологий и новых подходов в ведении бизнеса, в частности возобновительного земледелия.

Видео дня

Это стало возможным, в частности, благодаря поддержке международных агротехнологических компаний, которые не только продолжили инвестировать в украинский агросектор, но и быстро переориентировались для поддержки ликвидности фермеров. Среди них компания «Сингента», представители которой выделили 5 основных аграрных вызовов в этом сезоне и поделились планами на не менее сложный 2023 год.

Фото: компания «Сингента»

Вызов 1. Смена технологий «на ходу»

Март — месяц внесения многих продуктов в поле, между тем война набирала обороты. «Сингента» в турборежиме изменила логистическую цепь для поставок СЗР в Украину. Весь процесс занял три недели, но часть товара все же поздно было завозить. «Недополученную продукцию мы заменили на другую, предлагая комплементарные решения и технологии в последний момент. В таких условиях мы не только не потеряли бизнес, мы выполнили большинство запланированных целей и смогли достаточно быстро и гибко отреагировать на запросы клиентов. Кроме этого, сейчас формируем экспортные партии семян кукурузы в страны ЕС, поскольку у них она сгорела. То, что украинское зерно будет выращиваться на территории ЕС, знаковое событие, ведь всегда было наоборот», — говорит руководитель подразделения средств защиты растений компании «Сингента» в Украине Лидия Озерова.

Фото: компания «Сингента»

Вызов 2. Сохранение влаги в почве

Весной погода тоже добавила головную боль аграриям, кое-где в метровом слое почвы фиксировали и 50 мм влаги. Цифра, с которой сложно заходить в сезон. И это не первый год результатов изменений климата, поэтому сохранение плодородия почвы, способной сохранять влагу, становится экономическим маркером на пути удержания и наращивания урожайности.

Компания «Сингента», работая в этом аспекте за последние семь лет, продолжила исследования и в военное время: на базе ФХ «Широкоступ» (Киевская область) совместно с учеными испытываются разные средства и приемы восстановительного земледелия. Осуществляется комплекс мероприятий — от диагностики почвы, рекомендаций по обработке, подбору препаратов, созданию агроценоза вокруг опытного поля до привлечения диких насекомых, в частности шмелей, к опылению. В рамках проекта по улучшению биоразнообразия для них даже создали своеобразную мини-гостиницу, дабы удержать их на одном месте как можно дольше. Лишь опыление дикими насекомыми прибавило 10% урожайности подсолнечника в хозяйстве.

«Вопрос о снижении плодородия почвы в Украине имеет продолжительную историю. Баланс гумуса в среднем по стране был и остается отрицательным — минус 0,1% в год. Достаточно несложно сосчитать, как быстро закончится средний показатель по Украине, который сейчас на уровне 3,5%», — говорит директор по маркетингу бизнеса средств защиты растений компании «Сингента» в Украине Константин Иванюк. В то же время он все же надеется, что после войны украинское законодательство будет более синхронизировано с европейским, которое достаточно тщательно относится к качеству почвы и сохранению ее плодородия. Следовательно, уровень контроля станет больше, а потребность в технологиях и приемах восстановительного земледелия только возрастет.

Фото: компания «Сингента»

Вызов 3. Трейдинг «с нуля»

Непростые условия на старте сезона повергли в шок от остановки экспорта: зерно есть — денег нет. У большинства фермеров не было оборотных средств для проведения посевной кампании. «Сингента», чтобы помочь аграриям реализовать часть урожая в счет оплаты за продукты компании, попросту говоря, шагнула в неизвестность — инвестировала $1,2 млн в закупку специализированных контейнеров для перевозки сыпучих грузов с целью экспорта зерновых по железной дороге. «Сейчас оперируем 160 контейнерами с дальнейшими планами инвестиций на закупку и лизинг. На экспорт отправили уже более 50 тыс. т. Цифра выглядит несущественной, но это только старт. В 2023 году мы планируем инвестировать в трейдинг, чтобы значительно повысить нашу годовую мощность в экспорте», — констатирует руководитель отдела устойчивого развития бизнеса «Сингента» в Украине Татьяна Смовж.

Фото: компания «Сингента»

Вызов 4. Инвестиции в инновации

«Сингента» уверяет, что в Украине, несмотря на военные действия, нужно продвигать инновационные технологии, ведь фермеры демонстрируют готовность работать на будущее, эффективно производить качественную продукцию. Украина станет одной из первых стран, которая в скором времени предложит новый сервис Interra Scan по картографированию почвы с высоким разрешением до 27 слоев информации, предоставляя производителям точные данные о состоянии почвы. Таким образом производители смогут избежать одинаковой обработки всего поля, принимая обоснованные решения — что именно, где и в каком количестве вносить. Кроме этого, украинские фермеры получили доступ к прорывному и сверхсовременному в своем классе фунгициду Миравис® Нео, позволяющему сохранить более 10% урожая при расчетной урожайности более 5 т/га.

«Готовим также диагностические алгоритмы с комплексом индексов, которые позволят всесторонне оценить происходящее в поле, а нам, как компании, рекомендовать производителю наиболее удачные решения», — добавляет Константин Иванюк. По его словам, несмотря на то, что диджитал пришел в украинское сельское хозяйство относительно той же Европы позже, темпы развития у нас гораздо быстрее. И сегодня использование FMS (farm management system) для фермера, скорее, норма, а не исключение.

Вызов 5. Удержать людей

Фото: компания «Сингента»

Еще одним вызовом было удержать команду и дать всем понять, что мы делаем все, дабы перестроить бизнес, сделать его более стабильным в нестабильных условиях. Мы не только сохранили команду, мы наняли новых людей, переориентировали ответственность и зашли в новый сезон с новым видением и новыми предложениями для фермеров", — отмечает Лидия Озерова.

Фермер внутри всех процессов

В «Сингенте» утверждают, что в новой бизнес-модели компании в 2023 году фермер продолжает пребывать внутри всех процессов. «Нам необходимо было побыстрее сориентироваться в планировании сезона: что именно завозить, под какие культуры. Однако понимание аграриев, что они будут сеять и какие технологии использовать, весьма волатильно. Прогнозы и сегодня меняются, но мы подстраиваемся в процессе», — отмечает Лидия Озерова.

Учитывая то, что часть территорий была или находится под временной оккупацией или в районе боевых действий, до 30% рынка — недостижимы для работы. Как результат — уменьшение рынка и продаж. Но в компании настроены предоставлять технологии вовремя всем, кто в них нуждается. Для этого были внесены изменения и в ценообразование коммерческой политики. Чтобы упростить процесс получения доступа к продукции компании, большая часть продаж будет реализовываться напрямую.

Фото: компания «Сингента»

Пять адаптированных и гибких возможных способов приобретения продукции выглядят следующим образом: 1) предоплата деньгами; 2) предоплата зерном; 3) кредит под финансовую аграрную расписку; 4) кредит под вексель; 5) кредит под банковскую гарантию.

«Финансовые аграрные расписки — это не новый инструмент для Украины. Он адаптирован, но для безупречных условий. Несмотря на это, в условиях военных действий, компания „Сингента“ готова взять и этот дополнительный риск на себя, поскольку стремимся стать на шаг ближе к фермеру», — комментирует одно из новых решений компании Лидия Озерова.

В целом «Сингента» видит украинский рынок стратегическим и намерена продолжать инвестиции, несмотря на $400 млн, которые уже задекларированы в меморандуме с Министерством аграрной политики и продовольствия Украины. Здесь верят, что отечественный рынок после войны очень быстро восстановится, а Украине, как одному из важных игроков на агропродовольственной карте мира, откроются новые горизонты. Ведь из-за роста численности населения планеты и изменения рациона питания к 2050 году для нужд человечества необходимо будет производить на 50% больше продовольствия. По расчетам Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), спрос однозначно будет.