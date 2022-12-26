Как фермер из Косовщины отказалась от медицинской карьеры, создала сыроварню, обеспечила доходами односельчан 26 декабря, 10:38 Партнерский проект Кристина Закревская, предпринимательница

Этот материал является частью проекта Corteva Agriscience, в рамках которого мы рассказываем истории женщин, которые восстанавливают фермерство во время войны и помогают своим громадам достичь продовольственной безопасности.

Кристина Закревская из села Шепот Косовского района Ивано-Франковской области может за несколько минут рассказать, чем сыр сорта грюер отличается от качотты и монтьего. А еще три года назад фермер не мечтала о сыроделии, а работала в медицинской сфере. После окончания профильного колледжа в Коломые она, как и ее мать, работала в медпункте своего родного села.

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Сейчас она с мужем владеет сыроварней Budz Baran, которая выпускает уже 25 видов продукции. Благодаря образовательно-грантовой программе TalentA от международной научно-исследовательской компании CortevaAgriscience Кристина открыла свое производство и обеспечила рынок сбыта всем односельчанам, которые держат коров и ранее не имели возможности продавать молоко. Фермер участвовала в ней дважды и дважды выигрывала грант. «Я хочу, чтобы мое родное село развивалось. У нас много талантливых людей, которые тяжело работают, и, возможно, наш положительный опыт вдохновит и односельчан открывать свое дело, говорит Кристина Закревская. — Я хочу развивать в нашем селе туризм, потому что у нас есть чем удивить отдыхающих — невероятная природа Карпат, сыроварня, ферма по выращиванию форели и изделия из дерева. Это отличное место для перезагрузки. Гранты от CortevaAgriscience дали мне возможность начать бизнес, развивать себя, помогать другим и нашей громаде. А наши люди, в свою очередь, смогут зарабатывать и давать доходы другим. Хочется всем показать, что есть такие классные программы и возможности.

Сырное дело

Фото: Кристина Закревская, предпринимательница

Работа медсестры будущего сыровара не вдохновляла. «Работа была не по душе и мне не нравилась. Не хотелось зависеть от установленного графика работы и от зарплаты», — вспоминает Кристина Закревская. Сначала с мужем они в Коломые открыли свой магазин современной одежды, который проработала два года.

Пани Кристина быстро поняла, что этот бизнес низкомаржинальный, а продажи идут хорошо только тогда, когда владелица сама работает в магазине. С наемными работниками ситуация становилась совсем другой. Супруги переехали в Шепот, находящийся в живописных карпатских горах, на высоте 840 метров над уровнем моря и в экологически чистом районе — в радиусе 100 километров нет ни одного промышленного предприятия. Там и начали свой бизнес. Сначала муж с отцом Кристины занимались деревообработкой — изготовлением вагонки из дерева, которая используется для отделки помещений. Однако во время Covid-19 спрос на эту продукцию упал.

И молодые супруги начали искать себе новое дело. «Впервые в нашей семье сыром стал заниматься муж. Он ездил на разные продовольственные ярмарки, где продавал сыр, только не наш. Еще тогда он начал говорить о том, что следует начать варить сыр. А вот я всячески избегала этого», — вспоминает Кристина.

Сыр — традиционное блюдо на Гуцульщине. Здесь его готовят рассыпчатым к баношу или Будз — свежим из утреннего или вечернего молока. «Собственные рецепты есть у каждой хозяйки, и у всех есть корова или две, однако никто не продавал молоко до открытия нашей сыроварни. Потому что некому было», — рассказывает фермер.

Но весной 2019 года Кристина Закревская поехала на свои первые в жизни курсы сыроделия и вернулась домой не только с багажом знать, но и со своими первыми созревающими сырами. «И через две недели у камамбера появился знаменитый грибной запах и белая шубка. Это меня поразило», — рассказывает фермер. И добавляет, что вкуснейшим получился и йогурт собственного производства.

Поэтому фермер взялась за дело. Для изготовления первых партий сыра использовали 10 литров молока в день, которые готовили в трех кастрюлях. Начали покупать молоко и этим шокировали соседей. «Во время беременности я отрабатывала и постоянно совершенствовала рецепты. Первыми дегустаторами, конечно, были родные и близкие. После того, как у нас родился сын, мы активно начали заниматься сыроварением», — вспоминает Кристина.

Покупателей сыра она искала по сети Instagram: разместила фото и получила первые заказы в Коломые. Тогда, в начале пандемии Covid-19, фермеры не привозили свою продукцию из сел в города, потому что рынки были закрыты. Кристина Закревская придумала собственную схему: предпринимательница принимала заказы онлайн, расфасовывала продукцию в пакеты, которые раздавала покупателям.

Бизнес развивался — количество клиентов увеличивалось, крафтовый сыр начали заказывать в разных уголках страны. А вместо трех кастрюль в доме фермеров появился пастеризатор на 150 литров, установленный уже в отдельном помещении на территории семейного хозяйства. «Мы начали ездить по селу и скупать молоко», — вспоминает Кристина. Это поддержало местные хозяйства, большинство из которых потребляет всего 30% от полученного молока в день. Остальные отдают животным.

Фото: Кристина Закревская, предпринимательница

Помощь TalentA

Но знаний для развития бизнеса не хватало. Поэтому в 2021 году Кристина присоединилась к обучению по программе TalentA от Corteva Agriscience. За три месяца учебы, вспоминает предпринимательница, получила много знаний, помогающих в работе. В частности, писать грантовые заявки. «Раньше я не знала, как это работает, и, если бы не ТalentA, я бы никогда в жизни не смогла овладеть этим так быстро. После обучения в программе я подавалась на еще один грант, и мне удалось привлечь средства. Сейчас я отправляю заявки на многие программы, — рассказывает Кристина. — Понимаю, что могу заполнить проектную заявку, рассказать о сильных сторонах, о нашей идее, чем мы полезны, и так быстрее развить не только наш бизнес, но и наше высокогорное село. Вообще эта учба существенно изменила меня, позволила взглянуть на многие вещи под другим углом, получить новые знания».

Ее проект «Молоко — белое золото Карпат» получил первое место на программе TalentA в 2021 году. За гранты средства фермер и ее семья открыли подвал на глубине 5 метров, который необходим для созревания сыров. Предприниматели постепенно отказываются от рассольных и ориентируются на выдержанные сыры. К примеру, производят гауду. «Произведенная в промышленных масштабах продукция будет кардинально отличаться от крафтовой. Последняя зреет без латекса, следовательно, на ней образуется разная плесень, намывается пробка, которая придает сыру свой особый вкус», — отмечает Кристина Закревская. Такие проекты поддерживают благосостояние села — рост производства сыров увеличивает спрос на молоко, что позволяет жителям Шепота получать доход от продаж избытка качественного молока и обеспечивать продовольственную безопасность и экономический рост региона.

В этом году пани Кристина повторно приняла участие в обучении по программе TalentA, которую в этом году CortevaAgriscience посвятила антикризисному менеджменту и восстановлению и укреплению фермерства, пострадавшего во время войны. Кроме психологической поддержки, менторы много внимания уделяли управленческим навыкам. Особенно пани Кристину заинтересовала лекция о построении команд. «Если мы масштабируем сыроварню, мы хотим привлечь как минимум четырех работников. И мне нужно научиться, как правильно с этими людьми коммуницировать, как мотивировать их и налаживать хорошие рабочие отношения», — отмечает фермер. И выиграла грант от Corteva во второй раз, теперь планирует использовать его для покупки пастеризатора на 500 л. Это позволит уже весной перерабатывать 1000 л молока в сутки и покупать его у 160 домохозяйств из своего и соседних селений, давая им доход от продажи. «TalentA — это спасение для нашего бизнеса. Она поддерживает малый бизнес, а малый бизнес сейчас поддерживает громаду и украинскую экономику. Для меня очень важно, что я участвую в этом проекте. Я очень благодарна Со rtevaAgriscience за их патриотическую позицию и полный отказ от российского рынка — они понимают, что в этой войне нужно поддерживать Украину, а не финансировать агрессоров. У меня это вызывает большое уважение», — говорит Кристина Закревская.

Фото: Кристина Закревская, предпринимательница

Война не испортила планы

Полномасштабное российское вторжение стало неожиданным и для семьи Кристины Закревской. Она вспоминает, как 26 февраля — через два дня после начала полномасштабной войны должна была доставить продукцию своим клиентам. Никто не отказался. Однако уже через две недели продажи начали падать — многие клиенты уехали за границу.

Надо было искать новых. Фермер давала рекламу, а также вместе с мужем ездила на ярмарки, проводимые недалеко от курорта Буковель. А это в 150 километрах от родного дома. В тот момент на запад страны приехали многие внутренне перемещенные лица, особенно из Киева и Харькова, и они покупали сыр. Жители крупных городов ценят крафтовую продукцию, поэтому специализированные отделы появляются в крупных супермаркетах. Переселенцы, вернувшись домой, продолжали заказывать сыры у Budz Baran. «Мы нашли новых покупателей, и уже не было необходимости ездить на ярмарки так далеко от дома. говорит Кристина. — Также я продолжаю активно вести нашу страницу в Instagram».

Планы на ближайшие годы

Фермер не планирует останавливаться и вместе с семьей хочет построить вторую, большую сыроварню и расширить ассортимент сыров, часть из которых можно будет продавать за границу. Все, что зарабатывает семья, вкладывают в бизнес.

Кристина рассказывает, что у них в регионе выращивают форель, изготовляют карпатский чай, разные деревянные предметы, в том числе трембиты. Можно создать интересный туристический маршрут, сочетая сыроварню с местными умельцами, а также невероятной природой. Пани Кристина считает, что туристический потенциал их региона недооценен и нужно браться за этот проект.

Она мечтает, что через два года они откроют большую сыроварню со смотровой площадкой на крыше, где гости смогут отдыхать, созерцая живописные горы вокруг, наслаждаясь сырами. А дальше — будут развивать туризм. На территории усадьбы откроют небольшие гостевые дома. А туристы смогут прогуливаться по маршруту по горам, ведь рядом есть такие высоты, как Грегит, Буковец, Кичера. В далеком будущем — превратить эту сыродельню в туристическую локацию, а крупное предприятие обустроить поближе к городу, что облегчит логистику.

«Это действительно тяжелый труд. Сложно и сыр варить, и думать, где его реализовать, общаться с клиентами. Но мне нравится то, что я делаю. Нравится, что у Украины есть возможность развивать это дело. Появляется культура потребления сыра, и я верю, что через 10 лет наша страна полностью перейдет на украинский сыр и не потребуется привозить его из Италии или других стран. Ведь мы можем делать не хуже», — отмечает Кристина Закревская.