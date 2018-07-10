Фермеров включили в четвертую группу единого налога

Верховная Рада приняла во втором чтении с технико-юридическими поправками законопроект №6490-д, содержащий изменения в Налоговый кодекс и ряд других законодательных актов, предусматривающий возможность регистрации семейных фермерских хозяйств плательщиками единого налога четвертой группы.

Проект закона поддержали 229 народных депутатов при 226 необходимых голосов.

"Было много вопросов, относительно того, ограничиваем ли мы (данным законопроектом – НВ) объем выращенной продукции фермерские семейные хозяйства. Мы не можем его ограничить, поскольку мы только предоставляем возможность работать без ведения учета", – отметила глава парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина, пишет Интерфакс-Украина.

В пояснительной записке говорится, что законопроект также устанавливает мораторий на проведение контролирующими органами проверок семейных фермерских хозяйств до 2028 года.

Кроме того, документ устанавливает льготный порядок уплаты единого социального взноса такими фермерскими хозяйствами - за счет средств государственного бюджета в течение 10 лет.

Напомним, что Кабинет министров дополнил перечень плательщиков единого социального взноса новой категорией – членами фермерского хозяйства, если они не подлежат страхованию на других основаниях.