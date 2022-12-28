Как фермерка на Закарпатье начала привлекать соседей к передовым агрономическим практикам и обучает ВПЛ садоводству 28 декабря, 14:26 Партнерский проект Эрика Шапочка

Этот материал — часть проекта Corteva Agriscience, в рамках которого мы рассказываем истории женщин, которые восстанавливают фермерство во время войны и помогают своим общинам достичь продовольственной безопасности.

Математик в прошлом Эрика Шапочка знает о яблоках все, ведь уже 15 лет занимается выращиванием фруктов, возглавляет кооператив. «Дары Береговщины» в Закарпатье. В садах на площади около 75 гектаров кооператив выращивает яблоки, продаваемые в крупнейших торговых сетях и за рубежом.

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Фото: Эрика Шапочка

Однако Эрика уверена, что мало заниматься бизнесом, нужно учиться самой и делиться знаниями, распространять лучшие сельскохозяйственные практики. И в этом ей помогает образовательно-грантовая программа TalentA от международной научно-исследовательской компании Corteva Agrisciencе. «Я знаю, что такое изменить жизнь и овладеть принципиально новыми навыками. Поэтому очень ценю возможности учиться и понимаю, насколько важно менторство и современные знания в нашей работе. Особенно сейчас, когда многие люди меняют жилье в поисках убежища от войны, и часто должны начинать все сначала. Я очень благодарна Corteva Agriscience за готовность делиться знаниями и поддержку образовательных проектов. И для меня важна социальная позиция компании, которая покинула российский рынок и сосредоточилась на поддержке Украины», — говорит Эрика.

От зерна до яблок

После окончания математического факультета Ужгородского национального университета будущая предпринимательница устроилась на работу финансовым менеджером в аграрное хозяйство, расположенное в 60 километрах. До 2007 года предприятие занималось выращиванием зерновых — пшеницы и кукурузы, однако из-за прихода в регион крупных аграрных холдингов решило изменить деятельность, потому что конкурировать с ними стало трудно. И на площади в 45 га решили высадить яблучные сады, а впоследствии и создали кооператив «Дары Береговщины», который возглавила Эрика Шапочка.

Береговский район — прекрасное место не только для отдыха, но и для выращивания фруктов. Расположенный в низине, с мягким континентальным климатом, он как бы создан для сочных яблок и винограда. Так что Эрика с партнерами решила рискнуть. Подготовили бизнес-план и обратились в банк за ссудой. Финансовое учреждение не отказало. Предпринимателям удалось получить в аренду от райгосадминистрации участок площадью 45 гектаров и частичную компенсацию стоимости молодых насаждений.

Фото: Эрика Шапочка

Пришлось изучать и технологии выращивания — методы, актуальные полвека назад, уже не дают положительных результатов. «Использовали новые технологии — деревья посадили плотно, вносим различные питательные вещества и это дает результат, — рассказывает Эрика. — Сотрудничаем с нидерландской консалтинговой компанией и выполняем их технологические рекомендации. Кроме того, мы используем инновационные средства защиты от Corteva Agriscience, позволяющие гарантировать высокое качество и безопасность конечной продукции. Собираем примерно 60 т яблок с гектара, это очень много. В среднестатистических садах урожайность обычно не превышает 25−30 т с гектара. Каждый процесс фермеры пытаются автоматизировать. Например, микроудобрения вносятся через систему фертигации, то есть растворенными в воде они вносятся в почву с поливной водой. На всех видах техники установлены системы GPS-навигации. В промышленном помещении рядом с садами расположен склад по сортировке, хранилище и промышленные холодильники. Эрика говорит, что изучают все новое, что может улучшить работу в саду и хранение урожая.

«Мы считаем наше садоводство инновационным. Сразу ориентировались на выращивание яблок хорошего качества, потому что это помогает лучше и дороже их продавать», — отмечает Эрика Шапочка.

В «Дары Береговщины» входят семь членов кооператива, которые консультируют друг друга, вместе продают свою продукцию — яблоки известных европейских сортов — Дельбар, Эльстар, Гренни Смит, Голден Делишес, Гала, Фуджи и т. д.

Фото: Эрика Шапочка

«Садовод, выращивающий яблоки в своем саду на площади 2−5 га, обычно собирает 100−200 т урожая. И ему тяжело найти покупателя на такую партию, потому что оптовым клиентам нужны большие партии. Большим предприятиям легче продавать яблоки и можно поставить более высокую цену, поэтому объединиться выгодно», — говорит предпринимательница. И добавляет, что кооператив продает закарпатские яблоки в торговые сети, а также поставляет их на экспорт. Каждый год перечень стран-покупателей может изменяться — в прошлом году, например, украинская продукция поставлялась в Великобританию, Францию и Швецию. Большие партии, а это сразу контейнеры по 3−5 тыс. т, закупали страны Азии.

Об учебной программе TalentA

Госпожа Эрика не первое десятилетие занимается выращиванием яблок и, несмотря на это, постоянно учится. В 2020 году она присоединилась к образовательной программе TalentA от Corteva Agriscience и узнала много нового. К примеру, вместе с лекторами анализировали мировые рынки, потребности разных стран, что позволило предпринимателям развивать экспортное направление. Заинтересовала Эрику реализация модели crowdfarming, то есть инвестирование в определенный участок земли фермы или в одно дерево. Каждый вкладывающий средства может получать прибыль. Такая схема инвестирования, например, популярна в Греции, где инвесторы со всего мира покупают отдельные оливковые деревья.

«Все лекторы программы являются искусными преподавателями, талантливыми ораторами и очень интересными людьми. Общение с ними дает возможность не только получить новые знания, усвоить современные подходы к ведению бизнеса, но и получить чувство поддержки, неравнодушие к проблемам женщины, работающей в сельском хозяйстве. Уверена, что участие в программе способствует личностному росту всех участниц и станет толчком к воплощению смелых мечтаний и планов каждой из нас», — говорит предпринимательница.

В 2020 году Эрика Шапочка не просто получила новые знания, но выиграла грант на создание мобильной спецслужбы помощи саду «Защитники растений». Бригада помогает фермерам улучшить работу в саду — повысить урожайность и улучшить качество выращиваемых фруктов. А для этого дают советы, например, какие средства защиты растений лучше использовать и наилучшим образом можно утилизировать тару. «Наша философия — уменьшать использование устаревших пестицидов. Ведь часто, особенно мелкие фермеры, это делают необдуманно, чтобы обеспечить себе урожай. В то же время, не думают о последствиях своих действий для окружающей среды, для экосферы сада. Поэтому мы стремимся к балансу и хотим доносить правильные вещи — как, когда и что нужно использовать в конкретной ситуации. Использование правильных агрономических подходов позволяет повысить на 25% качество и безопасность продукции и урожайность в частных садах», — говорит Эрика.

Фото: Эрика Шапочка

В этом году предпринимательница снова присоединилась к программе «TalentA.Антихрупкость», цель которой дать фермеркам необходимые антикризисные навыки, научить жить и работать во время ужасной кризисной ситуации, поддержать себя психологически.

«24 февраля мы проснулись и поняли, что у нас на работе не хватает половины работников. Мы начали публиковать объявления и обращаться в центры, которые занимаются переселенцами, чтобы они помогли с работниками. И люди приходили к нам, но каждому нужно было проводить персональное обучение, поскольку они никогда не были связаны с таким хозяйством. Я не была уверена, что имею все необходимые знания и смогу справиться с этим своими силами. Поэтому снова пошла учиться в TalentA. Полученные знания и новый выигранный грант помогут мне помочь людям, потерявшим все и не имеющим убежища. Мы научим садоводству минимум тридцать семей и мечтаем, чтобы больше садов было в Украине», — говорит Эрика.

Перспективы для развития

Эрика Шапочка отмечает, что мечтает о победе и спокойной работе. Но не планирует останавливаться на месте и уже думает о будущем развитии. Навыки дизайн-мышления, которые она получила в программе Talenta, подтолкнули задуматься о переработке сырья. «Мы думаем о переработке, например, о производстве соков прямого отжима и чипсов», — говорит она. Но надеется, что эти планы будут реализованы в ближайшие годы и аграрная Украина будет продолжать развиваться.